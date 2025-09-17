Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu

Mänguaega oli kulunud napilt minut, kui Danil Kuraksin viis Flora juhtima ja suurendas 26. minutil nurgalöögijärgses olukorras edu 2:0-le. Paar minutit enne poolajavilet õnnestus Joao Pedrol aga kaotusseis minimaalseks vähendada.

Teisel poolajal põhjustas Levadia kaitsja Victory Iboro kõigepealt penalti, mille Erko Jonne Tõugas 68. minutil realiseeris. Seitse minutit hiljem teenis ta oma teise kollase kaardi ehk kokku punase, mis jättis vormilise kodumeeskonna arvulisse vähemusse.

Sellega tõusis Flora 63 punkti peale ja Levadia jätkab 60 punkti peal.

Enne mängu

Liigatabelis pikalt esikohta hoidnud Levadia pudenes sealt möödunud nädalavahetusel, kui Tartus tehti sealse Tammekaga 2:2 viik ning Flora alistas samal päeval Pärnu Vapruse 3:0.

Nii Flora kui ka Levadia on kogunud 60 punkti, kuid omavahelised mängud annavad eelise florakatele. Aprillis lepiti väravateta viiki ja maikuus sai Flora napi 1:0 võidu.

Viimaste mängude põhjal on paremas hoos Flora, kes on võitnud neli kohtumist järjest. Levadial on viimasest neljas mängust ette näidata kaks võitu, üks viik ja üks kaotust.

"Minu jaoks pole vahet, mis mänguga on tegemist – kas vastas on Tammeka või Flora. Minu jaoks ei muutu sellest midagi. Homme (kolmapäeval - toim.) on meie mõlema jaoks olulised kolm punkti, mis võivad tiitliheitlust arvestades olla määravad. Aga suures pildis on see mäng nagu ikka," rääkis Levadia juhendaja Curro Torres mängu eel.

"Valmistume mänguks suure sooviga anda endast kõik ja võtta kolm punkti. Tulemas on huvitav ja põnev mäng," märkis Flora poolkaitsja Nikita Mihhailov.

106. Tallinna derbi avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19.00.