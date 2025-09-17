X!

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu

Premium liiga
{{1758095400000 | amCalendar}}
Tallinna FCI Levadia - Tallinna FC Flora
Tallinna FCI Levadia - Tallinna FC Flora Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Premium liiga

Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 28. voorus Tallinna FCI Levadia ja kerkis tabelis ainuliidriks.

Mänguaega oli kulunud napilt minut, kui Danil Kuraksin viis Flora juhtima ja suurendas 26. minutil nurgalöögijärgses olukorras edu 2:0-le. Paar minutit enne poolajavilet õnnestus Joao Pedrol aga kaotusseis minimaalseks vähendada.

Teisel poolajal põhjustas Levadia kaitsja Victory Iboro kõigepealt penalti, mille Erko Jonne Tõugas 68. minutil realiseeris. Seitse minutit hiljem teenis ta oma teise kollase kaardi ehk kokku punase, mis jättis vormilise kodumeeskonna arvulisse vähemusse.

Sellega tõusis Flora 63 punkti peale ja Levadia jätkab 60 punkti peal.

Enne mängu

Liigatabelis pikalt esikohta hoidnud Levadia pudenes sealt möödunud nädalavahetusel, kui Tartus tehti sealse Tammekaga 2:2 viik ning Flora alistas samal päeval Pärnu Vapruse 3:0.

Nii Flora kui ka Levadia on kogunud 60 punkti, kuid omavahelised mängud annavad eelise florakatele. Aprillis lepiti väravateta viiki ja maikuus sai Flora napi 1:0 võidu.

Viimaste mängude põhjal on paremas hoos Flora, kes on võitnud neli kohtumist järjest. Levadial on viimasest neljas mängust ette näidata kaks võitu, üks viik ja üks kaotust.

"Minu jaoks pole vahet, mis mänguga on tegemist – kas vastas on Tammeka või Flora. Minu jaoks ei muutu sellest midagi. Homme (kolmapäeval - toim.) on meie mõlema jaoks olulised kolm punkti, mis võivad tiitliheitlust arvestades olla määravad. Aga suures pildis on see mäng nagu ikka," rääkis Levadia juhendaja Curro Torres mängu eel.

"Valmistume mänguks suure sooviga anda endast kõik ja võtta kolm punkti. Tulemas on huvitav ja põnev mäng," märkis Flora poolkaitsja Nikita Mihhailov.

106. Tallinna derbi avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19.00.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

21:04

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

16.09

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

15.09

Jürgen Henn: Eesti liiga on läinud ühtlasemaks, aga paljud liigad liiguvad eest ära

14.09

Harju Laagri üllatas Narvas Transi, Kuressaare alistas kodus Kalevi

14.09

Rommi Siht: peame meeskonnana neid võite võtma hakkama

14.09

VIDEO | Nii Paide kui Kalju lõid ühe värava

14.09

Nõmme Kaljul ei õnnestunud Paides kolmanda koha heitluses lähemale jõuda

13.09

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis Levadia viigi järel liidriks

08.09

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

05.09

Augustis säranud Vaprus tegi kuu parimate valimisel puhta töö

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

21:04

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

20:35

Saalihoki liidu tegevjuhiks valiti Joosep Perandi

20:04

Eestlased teenisid Läti motokrossi meistrivõistlustel mitmeid poodiumikohti

19:38

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

19:05

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

18:44

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

18:12

Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

17:38

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17:06

Nabi ja Karelson said teada MM-i loosi tulemused

16:44

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

16:16

VIDEO | Ohtani tegi MLB ajalugu

15:40

Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril: eesmärk on turniir võita

15:02

Selgusid Aadu Luukase ja naiste karikavõistluste paarid

14:38

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo