Vähemusse jäänud Flora pidas Levadia survele vastu

Kohtumine algas varakult võõrustaja Levadia dikteerimisel, kuid märkimisväärseid väravavõimalusi ei sündinud. Sportland Arenale oli kohale tulnud pea 1200 pealtvaatajat ning õhkkond oli igati derbile vääriline, aga avapoolajal jäidki väravad löömata ning poolajapausile mindi 0:0 viigiseisul.

Teise poolaja alguses jätkus mäng füüsiliselt ning 61. minutil läksid Flora mees Marco Lukka ja Levadia mees Michael Schjönning-Larsen standardolukorra ajal maadlema. Mõlemad mehed said kollase kaardi, aga kuna Lukka oli teise poolaja alguses juba ühe saanud, sai tema derbimäng varajase lõpu.

Levadia asus siis ülekaalu ära kasutama ning pani rivaali surve alla, aga Flora suutis selle alt paar korda ka välja tulla ning kontrarünnaku leida. Pingelisele kohtumisele anti kuus lisaminutit, aga kumbki meeskond väravaarvet ei avanud ja 104. Tallinna derbi lõppes väravateta viigiga.

Levadia kuuemänguline võiduseeria sai sellega lõpu, kuid tiitlikaitsja jätkab 19 punktiga Premium liigas esikohal. Paide Linnameeskond on 18 punktiga teisel kohal, Flora jääb neist nelja punkti kaugusele. Esikolmikule järgnevad kaks kümne punktiga klubi: neljandal kohal on Nõmme Kalju, aga Narva Trans peab oma seitsmenda mängu pühapäeva õhtul.

Pärnu Vaprus on seitsme punktiga kuues ja Harju Laagril on sama palju punkte, aga ka Vaprus peab pühapäeval oma seitsmenda kohtumise. Tartu Tammeka on nelja punktiga kaheksas, Tallinna Kalev kolme punktiga üheksas ning viimasel kohal jätkab samuti kolme punktiga FC Kuressaare.

Pühapäeval võõrustab Pärnu Vaprus Tallinna Kalevit, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20. Õhtul võõrustab Tartu Tammeka Narva Transi.