Teisipäeval alanud Spordinädala kavas on üle tuhande liikumissündmuse

Spordinädal 2025 patroon laulja ja dirigent Kuldar Schüts. Autor/allikas: Sandra Süsi/LHKK
Sel aastal 11. korda toimuva Spordinädala sündmuste kalendrist leiab pea 1200 liikumissündmust, mis on mõeldud nii algajatele kui ka kogenud harrastajatele. Sarnaselt eelmistele aastatele, annavad ka sel aastal suurima panuse liikumisharrastuse edendamisse haridusasutused.

"Kuigi sündmused Spordinädala raames algasid juba septembri alguses ja kestavad kuni oktoobri keskpaigani, siis suurem osa neist leiab aset järgmise seitsme päeva jooksul," rääkis SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja Spordinädala koordinaator Renna Nelis.

Nelise sõnul on Spordinädala juures oluline see, et seda sisustavad Eesti inimesed ja organisatsioonid. "Igaüks meist saab oma kodukohas ellu kutsuda oma liikumisalgatuse, nii nagu seda tegi selleaastase spordinädala üks patroon Kätlin Hõbemägi. Ta alustas sõpruskonnaga Kopli Sörgiga aasta tagasi ja praegu on erinevaid sörke üle Eesti ligi 20 ning sörgi-liikumine kogub aina enam hoogu."

Kõige aktiivsemad sündmuste korraldajad on lasteaiad ja koolid, kus viiakse läbi tervisehommikuid, spordipäevi, liikumispause, matku ja põnevaid väljakutseid.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul ei pea liikumine olema medal, vaid igaühe enda sport ja oma viis olla terve ning rõõmus. "Väiksemad sammud nagu näiteks jalutuskäik, venitus või rattasõit, need annavad kokku suure tulemuse. Soovitan kõigile leida see liikumisviis, mis pakub rõõmu, ja hakata seda tasapisi harjumuseks muutma, sest igal ühel on õigus oma spordile!"

Spordinädala programmist leiab üleriigilisi liikumisüritusi, kogukondlike algatusi ja avatud treeninguid üle Eesti. "Usume, et igaüks leiab sealt meelepärase liikumisviisi, mida parema tervise nimel harrastama hakata," lisas Nelis. 

Suuremad sündmused Spordinädala raames: 

  • 23. septembril toimub heategevuslik laste teatejooks 28 erinevas kohas üle Eesti, kus osaleb üle 13 000 noore (korraldaja MTÜ Tallinnmeeting)
  • 24.-28. septembrini saab Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis Tartus panna ennast proovile vehklemisseina väljakutsel
  • 24. septembril algusega kell 19 toimub Tallinnas Kadrioru pargis tervisejooks ja -kõnd Kadrioru ööetapp (korraldaja Stamina MTÜ)
  • 25. septembril kell 15 toimub Viimsi mõisa pargis XXV Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooks (korraldaja Eesti Spordiselts Kalev)
  • 26. septembril tähistatakse üleeuroopalist koolispordi päeva
  • 27. septembril toimub Tallinnas, Tartus ja Haapsalus #BeActive Night  (korraldaja SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus)
  • 27. septembril toimub 30. Saaremaa Duatolon (korraldaja Stamina MTÜ)
  • 27.-28. septembrini toimub Viking Window Paide-Türi Rahvajooks koos Rahvakõnniga  (korraldaja MTÜ Triatloniakadeemia)
  • 28. septembril toimub 2 neeme elamusretk (korraldaja MTÜ Elamusretked)

Teiste Spordinädala sündmustega saab tutvuda Spordinädala kodulehel.

Spordinädal on osa Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud üle-euroopalisest liikuma kutsuvast algatusest European Week of Sport, mida korraldatakse 2015. aastast aktiivse eluviisi propageerimiseks. Spordinädalat korraldab SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.

Toimetaja: Henrik Laever

