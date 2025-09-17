Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

"On näha, et inimesed andsid endast kõik. See on üks põhimõte, millega töötame. Kui tulemus ei tule, siis ei tule - täna tuli! See on väga tähtis," lausus Flora peatreener Konstantin Vassiljev ERR-ile.

"Tõesti olid momendid, kus Levadia kontrollis mängu ja oli ohtlik küll, oli võimalusi. Aga inimesed võitlesid lõpuni, mängijad olid tublid. Need, kes tulid vahetusest sisse, andsid meie meeskonnale juurde. Lõppkokkuvõttes arvan, et mängijate poolt teenitud võit."

Flora viimase värava lõi penaltist Erko Jonne Tõugjas. Üldjuhul ta selles rollis ei ole. "Muidu [Tristan Toomas] Teeväli lööb, aga Teeväli tuli just väljakule," sõnas ta. "Mõtlesime, et on lihtsam, kui lööb keegi, kes on juba väljakul olnud. Võtsin enda peale."

Levadia väravavaht Karl Andre Vallner üritas vastaste olukorra ebamugavaks teha. "Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga tegi valelt poolt. Ei arvanud, et vasakujalgne lööma tuleb," torkas Tõugjas ja lisas, et Flora edu taga oli tahe.

"Oli päris palju raskeid perioode, kus pidime olema kaitses. Lõime oma võimalused ära, olime kaitses tugevad. Ega tegelikult Levadial alguses seal mingid momendid tekkisid, aga teine poolaeg ma väga palju ei mäletagi. Ma arvan, et lihtsalt tahtega [saime võidu]."

Flora ja Levadia on taas vastamisi juba nädala pärast. Mõlemale mahub vahele veel üks mäng: Floral Tartu Tammekaga ja Levadial Nõmme Kaljuga.

"Ma arvan, et tuleb üsna sarnane mäng," sõnas Tõugjas. "Ega siin nädalaga palju ei muutu. Saame üle vaadata, mida saame veel paremini teha. Kindlasti peame parandama palliga mängu, aga ei tasu ka alahinnata vahepealseid mänge, mis tulevad."