X!

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

Premium liiga
Foto: ERR
Premium liiga

Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 28. vooru kohtumises Tallinna FCI Levadia 3:1 ja kindlustas tabelis oma juhtseisu.

"On näha, et inimesed andsid endast kõik. See on üks põhimõte, millega töötame. Kui tulemus ei tule, siis ei tule - täna tuli! See on väga tähtis," lausus Flora peatreener Konstantin Vassiljev ERR-ile.

"Tõesti olid momendid, kus Levadia kontrollis mängu ja oli ohtlik küll, oli võimalusi. Aga inimesed võitlesid lõpuni, mängijad olid tublid. Need, kes tulid vahetusest sisse, andsid meie meeskonnale juurde. Lõppkokkuvõttes arvan, et mängijate poolt teenitud võit."

Flora viimase värava lõi penaltist Erko Jonne Tõugjas. Üldjuhul ta selles rollis ei ole. "Muidu [Tristan Toomas] Teeväli lööb, aga Teeväli tuli just väljakule," sõnas ta. "Mõtlesime, et on lihtsam, kui lööb keegi, kes on juba väljakul olnud. Võtsin enda peale."

Levadia väravavaht Karl Andre Vallner üritas vastaste olukorra ebamugavaks teha. "Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga tegi valelt poolt. Ei arvanud, et vasakujalgne lööma tuleb," torkas Tõugjas ja lisas, et Flora edu taga oli tahe.

"Oli päris palju raskeid perioode, kus pidime olema kaitses. Lõime oma võimalused ära, olime kaitses tugevad. Ega tegelikult Levadial alguses seal mingid momendid tekkisid, aga teine poolaeg ma väga palju ei mäletagi. Ma arvan, et lihtsalt tahtega [saime võidu]."

Flora ja Levadia on taas vastamisi juba nädala pärast. Mõlemale mahub vahele veel üks mäng: Floral Tartu Tammekaga ja Levadial Nõmme Kaljuga.

"Ma arvan, et tuleb üsna sarnane mäng," sõnas Tõugjas. "Ega siin nädalaga palju ei muutu. Saame üle vaadata, mida saame veel paremini teha. Kindlasti peame parandama palliga mängu, aga ei tasu ka alahinnata vahepealseid mänge, mis tulevad."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga uudised

22:38

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

22:22

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

21:37

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

16.09

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

15.09

Jürgen Henn: Eesti liiga on läinud ühtlasemaks, aga paljud liigad liiguvad eest ära

14.09

Harju Laagri üllatas Narvas Transi, Kuressaare alistas kodus Kalevi

14.09

Rommi Siht: peame meeskonnana neid võite võtma hakkama

14.09

VIDEO | Nii Paide kui Kalju lõid ühe värava

14.09

Nõmme Kaljul ei õnnestunud Paides kolmanda koha heitluses lähemale jõuda

13.09

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis Levadia viigi järel liidriks

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

23:01

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

22:38

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

22:34

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

22:33

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

22:22

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

22:10

ETV spordisaade, 17. september

21:37

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

20:35

Saalihoki liidu tegevjuhiks valiti Joosep Perandi

20:04

Eestlased teenisid Läti motokrossi meistrivõistlustel mitmeid poodiumikohti

19:38

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

19:05

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

18:44

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

18:12

Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

17:38

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17:06

Nabi ja Karelson said teada MM-i loosi tulemused

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo