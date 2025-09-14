X!

Harju Laagri üllatas Narvas Transi, Kuressaare alistas kodus Kalevi

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Harju JK Laagri
Premium liiga

Koduses jalgpalli Premium liigas sündis pühapäeval 27. mänguvoorus paras üllatus, kui tabeli tagumises otsas asetsev Harju JK Laagri andis võõrsil JK Narva Transile valusa kaotuse.

Koduväljakul mänginud Trans asus kohtumist juhtima 28. minutil, kui Yayra Josue Doke tabamuseni jõudis, aga Kristofer Piht viigistas 40. minutil seisu ja külalistel õnnestus enne poolajapausi veel torgata, kui Karel Eerme poolaja üleminutitel veel ühe värava lõi.

Teisel poolajal läks veel kolmandast kohast unistav Trans viigiväravat jahtima, kuid väravalisa sai hoopis Harju Laagri, kui Ramol Sillamaa 54. minutil realiseeris. Narva klubi oli seejärel üpris kahvatu ning Harju Laagril õnnestus 3:1 võit vormistada.

FC Kuressaare võõrustas JK Tallinna Kalevit ning jäi 43. minutil Taaniel Usta penalti järel kaotusseisu, kuid 64. minutil realiseeris kapten Märten Pajunurm ise 11 meetri pealt. Veerand tundi hiljem sai Kuressaare ohtlikust kohast karistuslöögi ning Pajunurm paigutas palli kenasti väravasse, vormistades saarlastele 2:1 võidu.

Harju Laagri kindlustas võiduga kaheksandat kohta ja on hooaja peale kogunud 19 punkti, aga Kuressaaret kaugemale jätta siiski ei õnnestunud, nad on 17 punktiga üheksandal tabelireal. Narva Transi jaoks oli aga kaotus päris valus, sest pühapäeval oli võimalus Nõmme Kalju FC-st mööda hüpata: Trans jätkab 45 punktiga viiendal kohal ja Kalju on kolme punkti kaugusel, aga Nõmme on pidanud ka ühe kohtumise vähem.

Tabeli tipus jätkavad 60 punkti kogunud Tallinna FCI Levadia ja Tallinna FC Flora, kes lähevad tuleval nädalal ka Tallinna derbis vastamisi. Paide Linnameeskond mängis Kaljuga välja 1:1 viigi ja Paide jätkab kolmandal kohal (52 p), edestades Kaljut (48 p) nelja silmaga.

Premium liigas on tuleval nädalal tihe graafik, kõik kümme meeskonda käivad väljakul kaks korda.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

