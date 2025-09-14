Nõmme Kaljul ei õnnestunud Paides kolmanda koha heitluses lähemale jõuda

Paide linnastaadionil enam kui 250 pealtvaataja ees avas skoori brasiillane Victor Hugo ning poolajapausile mindigi võõrustaja 1:0 eduseisul. Hädasti punkte vajanud Kalju asus aga teisel poolajal viigiväravat jahtima ning jaht kandis vilja 68. minutil, kui Rommi Siht vastaste kasti üksinda jäi ning palli väravavõrku kõmmutas.

Paide jäi veel kohtumise üleminutitel vähemusse, kui Sten Reinkort teise kollase kaardiga platsilt saadeti, aga enam väravalisa ei sündinud ja kohtumine lõppes üks-üks viigiga.

Pühapäeval pannakse pall mängu veel kohtumistes FC Kuressaare - Tallinna Kalev ning Narva Trans - Harju Laagri.

Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia jätkavad liigatabeli tipus ning mõlemad on kogunud 60 punkti, mis teeb järgmisel nädalal toimuva Tallinna derbi ülimalt oluliseks mänguks. Kolmanda koha heitluses jätkab Paide Linnameeskond 52 punktiga eespool, Nõmme Kalju jääb neist ikka nelja punkti kaugusele.

Enne mängu:

Kalju sõidab Paidesse suure sooviga ennast tõestada, sest eelmises kahes omavahelises mängus jäädi Linnameeskonnale alla 0:4 ja 0:2. Lisaks heitlevad mõlemad meeskonnad kolmanda koha nimel ning võidupunktid aitaksid Kalju paidekatest ühe punkti kaugusele.

"Liiga läheneb lõpusirgele. Meeskond on väga motiveeritud ja soovib lõpetada seda teed ideaalselt. Nõmme Kalju on organiseeritud ja energiline meeskond. Peame näitama kodus, et meie energia ja soov võita on suurem," sõnas paidekate peatreener Vladimir Vassiljev.

"Praegu algavad kõige huvitavamad ja vastutusrikkamad meistrivõistluste mängud! Ma ütleksin, et see on nagu Inglismaal Boxing Day ja pühapäeval on meil esimene raund! Me peame seda alustama võiduga," märkis Kalju juhendaja Nikita Andrejev.