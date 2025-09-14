Pingilt tõusnud Tamm ja Jepihhin said kiire külma duši

Tamm jälgis esialgu pingilt, kuidas Olimpija haaras 23. minuti tabamusest ja 36. minuti penaltist vaheajaks 2:0 eduseisu. Radomlje lõi teise poolaja alguses ühe värava tagasi ning jahtis viiki, kui 72. minutil vahetati platsile Tamm, kes on viimasel ajal vigastusega maadelnud ja jättis seetõttu vahele ka äsjase koondiseakna. Paraku polnud eestlasestki abi, sest Radomlje viigistas 78. minutil ja lõi viis minutit hiljem võiduvärava, vahendab Soccernet.ee.

Liigatabelis on Tamme tööandjal nüüd kaheksast mängust kolm võitu, viik ja neli kaotust, mis annab neljanda koha.

Slovakkia kõrgliigas jäi vooru eel tabelis teist kohta hoidnud Trencin kodus 0:3 alla Ružomberokile, kellel polnud senisest kuuest mängust tabelis ainsatki võitu.

Esialgu pingil olnud Dimitri Jepihhin saadeti platsile juba 55. minutil, ent vaid kolm minutit hiljem lõid vastased mängu avavärava. Mängu lõpp läks Trencinil päris käest, sest 86. ja 90+5. minuti tabamustest vormistas Ružomberok lõppseisu. Tabelis langes Trencin neljandale kohale.

