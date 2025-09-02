Uue kunstmurukatte saanud Annelinna väljak taasavati

Viimati 2015. aastal uuendatud ning vahepeal aktiivselt jalgpallurite poolt kasutatud Annelinna kunstmurukattega jalgpalliväljak sai uue kunstmurukatte ja tartaankattega jooksurajad.

Tartu linn teatas, et renoveerimistööde käigus paigaldati uus kunstmurukate ja tartaankattega jooksurajad, vanad staadioni valgustid asendati energiasäästlike LED-valgustitega ning rajati uus piirdeaed koos aiavõrkudega. Staadionile paigaldati uue inventarina jalgpalliväravad ning varumängijate pingid.

"Uuendatud Annelinna kunstmuruväljak on alates septembrist jälle avatud ning pakub turvalisi ja kaasaegseid treeningtingimusi nii noortele kui ka täiskasvanutele. Sellised sportimisalad toetavad Tartus nii spordikultuuri arengut kui ka aktiivset eluviisi," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

"Nii nagu Tamme staadioni kunstmuruväljak ja läheduses asuv Annemõisa jalgpallihall, on ka Annelinna kunstmuruväljak jalgpalliharrastajate seas väga oluline spordipaik," ütles Tartu Spordi juhataja Eve Lill. "Jalgpalli harrastajate arv Tartus kasvab pidevalt ning head treeningtingimused on siinjuures äärmiselt olulised."

Annelinna kunstmuruväljak on avatud alates 1. septembrist vastavalt treeningugraafikule.