Kubassova koduklubi alustas euromänge kolmeväravalise võiduga

Vlada Kubassova
Vlada Kubassova Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Vlada Kubassova koduklubi Ferencvaros (Ungari) alustas oma eurohooaega naiste Meistrite liiga teisest eelringist ning teenis hakatuseks 3:0 võidu Racing Unioni (Luksemburg) üle.

Neli päeva tagasi ümmargust sünnipäeva tähistanud Kubassova ei saanud veel teada, mis tunne on 30-aastasena jalgpalli mängida, sest ta pidi kohtumise eelmise eurohooaja lõpus korjatud punase kaardi tõttu vahele jätma, vahendab Soccernet.ee.

Juba seitsmendal minutil sai punase kaardi Racing Unioni väravavaht Andrea Burtin. Ferencvaros realiseeris arvulise ülekaalu 3:0 eduseisuks 47. minutiks. Võitjatest skoorisid Alesia Garcia ja Vanessza Nagy, nende tabamuste vahele mahtus Julie Wojdyla omavärav.

Enda teise eelringi miniturniiri finaalis kohtub Ferencvaros laupäeval kas Vllaznia (Albaania) või Minski Dinamoga (Valgevene).

Toimetaja: Maarja Värv

