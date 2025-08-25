X!

Kalevi noored üllatasid esiliigas Elvat

Jalgpall
JK Tallinna Kalevi U-21 meeskond
JK Tallinna Kalevi U-21 meeskond Autor/allikas: Katariina Peetson/Jalgpall.ee
Jalgpall

Koduse jalgpalli esiliiga 25. voor pakkus mitmeid põnevaid vastasseise, kuid vooru suurimaks üllatuseks kujunes JK Tallinna Kalev U-21 võit võõrsil FC Elva üle. Võidupunktid noppisid ka liider FC Nõmme United, Tartu JK Welco, Tallinna FC Flora U-21 ja Viimsi JK.

Nõmme United sai Nõmme miniderbis Kalju U-21 meeskonnast jagu 2:1. United asus juhtima 37. minutil Egert Õunapuu väravast, millele tõi 60. minutil lisa Ricky Chanda, vahendab jalgpall.ee. Kalju U-21 vähendas vahet 73. minutil, kui hooaja 16. värava sepistas Tiago Azevedo Baptista, tõustes ühtlasi esiliiga suurimaks väravakütiks. 

Welco teenis võõrsil 2:0 võidu FC Tallinna üle. Tartu meeskonnale tõid kolm punkti avapoolaja väravad: 18. minutil skooris Samidou Bawa, kümme minutit hiljem lisas teise tabamuse Kouakou Fabrice Elysee Kouadio. Avapoolaja lõpus jäi FC Tallinn kümnekesi, kui Vladimir Ištšenko pidi kaartide tõttu lahkuma. Rohkem väravaid kohtumises ei löödud ning nii teenis Welco võõrsil väärtuslikud võidupunktid. 

Vooru suurim üllatus sündis Elvas, kus JK Tallinna Kalev U-21 teenis hooaja kolmanda võidu. Avapoolaja lõpus viis Martin Tomberg külalised ette, teisel poolajal kindlustas 2:0 võidu Raiko Ilves. Elva lõpetas mängu kümnekesi, kui kaartide tõttu pidi väljakult lahkuma Jasper Reilson.

Tammeka U-21 alustas võõrsil Flora U-21 vastu teravalt, kui Mait Vaino viis nad 6. minutil juhtima. Flora pööras aga avapoolaja lõpuks seisu pea peale, kui väravad lõid Gregor Rõivassepp ja Uku Korjus. Teise poolaja alguses viigistas Kristofer Karis, kuid Flora vastas Johann Vahermäe tabamusega ning 82. minutil vormistas lõppskoori 4:2 Lui Henri Kiidjärve omavärav.

Viimsi haaras Maarjamäe staadionil Levadia U-21 meeskonna vastu edu juba kohtumise üheksandal minutil, kui täpne oli Ma Anta Seye. Võiduvärava toimetas 67. minutil võrku Karl Mägi.

Esiliiga tabeliseis: 1. Nõmme United (62 punkti), 2. Viimsi JK (56), 3. Tartu JK Welco (49), 4. FC Elva (44), 5. Tallinna FC Flora U-21 (34), 6. FC Tallinn (31), 7. Nõmme Kalju U-21 (30), 8. Tallinna FCI Levadia U-21 (23), 9. JK Tallinna Kalev U-21 (18), 10. Tartu JK Tammeka U-21 (6).

Toimetaja: Anders Nõmm

