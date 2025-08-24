Kuusk lõi Poolas õnnetu omavärava

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Märten Kuusk ja GKS Katowice kaotasid Poola kõrgliigas võõrsil 0:3 tabelijuhiks tõusnud Zabrze Gornikule, seejuures jäi lüüasaamist kroonima eestlase õnnetu omavärav.

Kuusk söötis 64. minutil pilku värava poole pööramata tagasi puurilukule Dawid Kudlale, kuid avastas enda suureks üllatuseks, et too oli väravasuult minema liikunud ega jõudnud enam võrku veerevat palli peatada, kirjutab Soccernet.

Kuuse omavärav tegi seisuks Katowice poolt vaadates 0:3 ja võttis meeskonnalt viimase võimaluse mängust punkte päästa. Liigatabelis ollakse 18 meeskonna konkurentsis 16. kohal, kuuest mängust on Katowicel kirjas võit, viik ja neli kaotust.

Poolkaitsja Mattias Käit pääses Šveitsi kõrgliigas teist korda algkoosseisu, kui tema koduklubi Thun alistas võõrsil 4:0 Zürichi, Käit vahetati puhkama 77. minutil. Liigatabelis ollakse täisedu ehk neljast mängust võetud nelja võiduga liidrikohal.

Tšehhi kõrgliigas sekkus Robi Saarma mängu 74. minutil, kuid Pardubice kaotas võõrsil 1:3 tiitlikaitsjale ja tabelijuhile Praha Slaviale. Pardubice on liigatabelis viiest mängust kogutud ühe viigiga viimasel real.

