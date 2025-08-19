Avalikelt spordiväljakutelt leiab üle 330 pallikasti

Keskuse juhatuse liikme Alo Lõokese sõnul tulid omavalitsused üleskutsega hästi kaasa ning täna on pallikastid igas kohalikus omavalitsuses. "Suur tänu kõikidele spordivaldkonna eestvedajatele ning omavalitsusjuhtidele – teiega koos panemegi avaliku ruumi elama ja muudame igapäevase liikumise loomulikuks osaks igas Eestimaa nurgas," lisas ta.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul näitab projekt, kuidas väikestest sammudest sünnib suur muutus. "330 pallikasti üle Eesti on väga kõnekas samm meie ühises teekonnas, muuta liikumine igapäevaseks harjumuseks igas vanuses ja igas Eestimaa nurgas. Just sellised algatused aitavad luua elukeskkonda, kus sport ja liikumine on loomulik osa meie elust ning kus kogukond hoiab ja kasutab ühiselt loodud võimalusi."

11 pallikasti paigaldanud Võru valla spordikoordinaator Asko Saarepuu rääkis, et Võru vald osales projektis rõõmuga ning see on kogukonnas hästi vastu võetud. "Esimesed kastid paigaldasime Parksepa ja Kose palliplatsidele, sealne pallide kasutus andis julguse tellida ka valla teistele platsidele pallikastid," rääkis ta ning lisas, et mängijaid on igas vanuses nii kooliõpilasi, peresid kui ka spordihuvilisi täiskasvanuid.

Ka Häädemeeste vallas on pallikastid elanike poolt hästi vastu võetud. Vallavanem Külliki Kiiver: "Häädemeeste vallas on pallikastid kaheksas kohas, huvilisi on ja rõõmu jagub. Iga taoline pealtnäha väike, aga samas väga oluline panus aitab kaasa liikumisharrastuse edendamisele, andes põhjust veeta rohkem aega õues," rääkis ta.

Kultuuriministeerium rahastas projekti 2025. aastal 35 000 euroga. Ministeeriumi spordi asekantsleri Raido Mitti sõnul on pallikastide eesmärk laiem ja pikaajalisem. "Soovime nügida igas Eestimaa piirkonnas inimesi rohkem liikuma, luues selleks aina paremaid ja kättesaadavamaid võimalusi. Loodame, et kohalikud omavalitsused ja kogukonnad leiavad sedalaadi projektide tuules ka ise uusi ideid ja üritusi, millega inimeste liikumisaktiivsust tõsta," sõnas asekantsler.

Pallikastides on kohapeal mängimiseks pallid ning omavalitsused paigaldasid need avalikele spordirajatisele ja -väljakutele. Kokku on Eestis üle 330 pallikasti ja nende aadressid leiab kaardilt liigume.ee/pallikastid.

Pallikastide idee tekkis 2024. aastal Järvamaal toimunud liikumisharrastuse seminaril. Koostöös Kultuuriministeeriumiga algatatigi samal aastal pilootprojekti, mille eesmärk oli liikumis- ja mänguplatsidel tasuta kättesaadavate mänguvahenditega tekitada inimestes rohkem huvi õues mängimise ja liikumise vastu.

SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus on loodud Eesti Olümpiakomitee poolt, et arendada ja koordineerida liikumisharrastust üle Eesti, lähtudes strateegia Sport 2030 eesmärkidest.