X!

Avalikelt spordiväljakutelt leiab üle 330 pallikasti

Tervisesport
Pallikastid.
Pallikastid. Autor/allikas: SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus
Tervisesport

SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus kutsus suve alguses koostöös Kultuuriministeeriumiga kohalikke omavalitsusi üles paigaldama avalikele spordirajatistele pallikaste.

Keskuse juhatuse liikme Alo Lõokese sõnul tulid omavalitsused üleskutsega hästi kaasa ning täna on pallikastid igas kohalikus omavalitsuses. "Suur tänu kõikidele spordivaldkonna eestvedajatele ning omavalitsusjuhtidele – teiega koos panemegi avaliku ruumi elama ja muudame igapäevase liikumise loomulikuks osaks igas Eestimaa nurgas," lisas ta. 

Eesti Olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul näitab projekt, kuidas väikestest sammudest sünnib suur muutus. "330 pallikasti üle Eesti on väga kõnekas samm meie ühises teekonnas, muuta liikumine igapäevaseks harjumuseks igas vanuses ja igas Eestimaa nurgas. Just sellised algatused aitavad luua elukeskkonda, kus sport ja liikumine on loomulik osa meie elust ning kus kogukond hoiab ja kasutab ühiselt loodud võimalusi."

11 pallikasti paigaldanud Võru valla spordikoordinaator Asko Saarepuu rääkis, et Võru vald osales projektis rõõmuga ning see on kogukonnas hästi vastu võetud. "Esimesed kastid paigaldasime Parksepa ja Kose palliplatsidele, sealne pallide kasutus andis julguse tellida ka valla teistele platsidele pallikastid," rääkis ta ning lisas, et mängijaid on igas vanuses nii kooliõpilasi, peresid kui ka spordihuvilisi täiskasvanuid.  

Ka Häädemeeste vallas on pallikastid elanike poolt hästi vastu võetud. Vallavanem Külliki Kiiver: "Häädemeeste vallas on pallikastid kaheksas kohas, huvilisi on ja rõõmu jagub. Iga taoline pealtnäha väike, aga samas väga oluline panus aitab kaasa liikumisharrastuse edendamisele, andes põhjust veeta rohkem aega õues," rääkis ta.  

Kultuuriministeerium rahastas projekti 2025. aastal 35 000 euroga. Ministeeriumi spordi asekantsleri Raido Mitti sõnul on pallikastide eesmärk laiem ja pikaajalisem. "Soovime nügida igas Eestimaa piirkonnas inimesi rohkem liikuma, luues selleks aina paremaid ja kättesaadavamaid võimalusi. Loodame, et kohalikud omavalitsused ja kogukonnad leiavad sedalaadi projektide tuules ka ise uusi ideid ja üritusi, millega inimeste liikumisaktiivsust tõsta," sõnas asekantsler. 

Pallikastides on kohapeal mängimiseks pallid ning omavalitsused paigaldasid need avalikele spordirajatisele ja -väljakutele. Kokku on Eestis üle 330 pallikasti ja nende aadressid leiab kaardilt liigume.ee/pallikastid

Pallikastide idee tekkis 2024. aastal Järvamaal toimunud liikumisharrastuse seminaril. Koostöös Kultuuriministeeriumiga algatatigi samal aastal pilootprojekti, mille eesmärk oli liikumis- ja mänguplatsidel tasuta kättesaadavate mänguvahenditega tekitada inimestes rohkem huvi õues mängimise ja liikumise vastu. 

SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus on loodud Eesti Olümpiakomitee poolt, et arendada ja koordineerida liikumisharrastust üle Eesti, lähtudes strateegia Sport 2030 eesmärkidest.

Toimetaja: Henrik Laever

#harjutatargalt

#liigukaasa

sport.err.ee uudised

22:09

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

22:02

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

21:45

ETV spordisaade, 19. august

21:24

Vaprus teenis veel ühe ülikindla võidu

20:50

Avalikelt spordiväljakutelt leiab üle 330 pallikasti

20:10

Bild: Werder eelistab postide vahele palgata Heina

19:32

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

18:45

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

18:19

Eesti laskurid teenisid Leedus kaksikvõidu

17:48

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

17:12

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

16:43

Rillo sai Lätis EM-etapil vigastada, Sõna tuli viiendale kohale

16:15

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

15:53

Pesur jõudis Drift Mastersi Saksamaa etapil veerandfinaali

15:19

Eesti ujuja tegi juunioride MM-il debüüdi

14:43

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

14:07

Eesti olümpiakrossi karikasarja kolmanda etapi võitis Mõttus

13:32

Van der Poel avalikustas Prantsusmaal katkestamise põhjuse

12:56

Saalijalgpallikoondis testis end koduse ja Soome meistri vastu

12:19

Omavalitsuste suvemängudel osales rekordarv sportlasi

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

11:00

KUULA | "Võimla": mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest? Uuendatud

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

09:49

Ronimisministeeriumi asutaja: ehitan saale, kus ise treenida tahan

loetumad uudised

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

18.08

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

08:42

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18:45

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

14:43

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

16:15

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo