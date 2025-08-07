X!

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

Male
Lev Jevglevski
Lev Jevglevski Autor/allikas: Tarmo Tuul
Male

Eesti maletaja Lev Jevglevski tuli kiirmale Euroopa meistrivõistlustel Thessalonikis kuni kaheksa aastat vanade poiste konkurentsis pronksmedalile.

Jevglevski kogus turniiril seitse punkti üheksast võimalikust. Kokkuvõttes edestasid teda vaid ukrainlane Mõron Netrebka (kaheksa punkti) ja portugallane Tomas Almeida (seitse ja pool). Kokku osales sel turniiril 51 maletajat.

Ülejäänud Eesti koondise mängijatest oli edukaim Marina Levchenko, kes tuli kuni 18-aastaste neidude turniiril kaheksandaks. Sellel turniiril osales 24 maletajat.

Reedel toimuvad Thessalonikis noorte Euroopa meistrivõistlused ka välkmales.

Toimetaja: Siim Boikov

