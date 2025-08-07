Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

Reedel toimuvad Thessalonikis noorte Euroopa meistrivõistlused ka välkmales.

Ülejäänud Eesti koondise mängijatest oli edukaim Marina Levchenko, kes tuli kuni 18-aastaste neidude turniiril kaheksandaks. Sellel turniiril osales 24 maletajat.

Jevglevski kogus turniiril seitse punkti üheksast võimalikust. Kokkuvõttes edestasid teda vaid ukrainlane Mõron Netrebka (kaheksa punkti) ja portugallane Tomas Almeida (seitse ja pool). Kokku osales sel turniiril 51 maletajat.

