Eesti laskesuusatajad läbisid uue peatreeneriga Otepää laagri

Eesti laskesuusakoondis on nüüdseks kaks kuud tegutsenud Haavard Bogetveiti näpunäidete järgi. Vähemalt esialgu tundub, et norralase palkamisega tabati märki, sest rahul on nii sportlased kui ka taustajõud.

"Tal on palju energiat, ta on väga põhjalik, ta kaasab sportlasi ja praegu tundub küll, et kõigile ikkagi vägagi sobib. Selle üle on ainult hea meel," lausus koondise treener Karel Viigipuu ERR-ile.

"Väga palju on intensiivsuste mõttes erinev, aga ei ütleks, et üks on õige või vale, iga treening võib olla hea. Kõige tähtsam on see, et ise usume sellesse protsessi ja sama teevad ka sportlased."

Rahvuskoondise ettevalmistusprogrammi kuulub kümme laskesuusatajat ja kaks esimest kuud on möödunud võrdlemisi muredevabalt. Pikemalt on tervisega kimpus olnud vaid Johanna Talihärm, kes Otepääl toimunud lasketreeningult ainsana puudus.

"Olen väga rahul sportlaste senise arengu ja kaasatusega," rõõmustas Bogetveit. "Nad on väga õpihimulised ja see teeb mulle ainult rõõmu, hea on neid pingutamas näha. Oleme seni töötanud eelkõige baasasjade kallal, kuid sügisel astume järjest suuremaid samme, et paremaks saada ja hooaja alguseks valmistuda."

Päris kõik Eesti parimad siiski koos ei ole, sest sarnaselt eelmistele aastatele jätkavad Tuuli Tomingas ja Susan Külm harjutamist omapäi TT tiimis.

"Kohtusin siin äsja Tuuliga ja mais ka Susaniga. Nad tunduvad toredad tüdrukud ja olen kuulnud, et arengu ja ettevalmistuse nimel käib kõva töö," ütles Bogetveit. "Kui nendega lõpuks võistlustel kokku saame, annan endast kindlasti parima, et aidata neil eesmärke täita ja häid tulemusi saavutada."

Suve teine pool ja sügise algus tulevad laskesuusakoondisele igatahes töised: ees ootavad kõrgmäestikulaager Itaalias Livignos, intensiivne töönädal peatreener Bogetveiti kodukohas Lillehammeris ja veel üks mäestikulaager Antholz-Anterselvas, kus järgmise aasta veebruaris jagatakse olümpiamedaleid.