Austria jalgpallitäht pidas varalahkunud treenerile antud lubadusest kinni

36-aastane Arnautovic sõlmis Serbia suurklubiga ühe aasta pikkuse lepingu.

Aastate jooksul teiste seas Milano Interit ja Stoke Cityt esindanud Arnautovic on varem korduvalt väljendanud soovi kanda Crvena Zvezda punavalget särki. Kuigi ta on Austrias sündinud ja 17 aastat rahvuskoondist esindanud, siis on tal isa kaudu Serbia juured ja valdab ka serbia keelt.

Ründaja esitlemiseks kokku kutsutud pressikonverents kujunes ootamatult emotsionaalseks, kui Arnautovic avaldas läbi pisarate, et Crvena Zvezdaga liitumine aitas tal täita endisele treenerile Siniša Mihajlovicile antud lubaduse. Arnautovic mängis Mihajlovici käe all Itaalia klubis Bolognas, enne kui Mihajlovic 2022. aastal vähki suri.

"Ma lubasin Sinišale, et tulen Crvena Zvezdasse ja nüüd ma olen siin. Me rääkisime sellest klubist iga päev. Alates hetkest, mil ma siia staadionile jõudsin, olen poetanud rohkem pisaraid kui kogu elu jooksul," ütles Arnautovic. "Ma rääkisin ka Siniša perega. Nad olid väga õnnelikud minu üle. Siniša oli mulle vend, isa – ta oli minu jaoks kõik!"

Arnautovic hakkab Crvena Zvezda eest kandma särginumbrit 89.

