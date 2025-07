Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

"Anne oli iluuisutamisega seotud 75 aastat. Seda on tõesti palju! Seda, millega teda tänutundega meenutada, on ka tohutult palju. Kindlasti oli Anne selline inimene, kes oli väga suur autoriteet. Ta oli lugupeetud, aga ka väga armastatud. Ta oli meie kõikide Anne!" lausus Kuura ERR-ile.

"Oli vaja nõu või abi küsida... üsna tavaline lause oli, et "Helistame Annele!". Anne oli meie jaoks alati olemas. Inimesena oli ta väga sõbralik, hea huumorisoonega, seltskondlik. See tegi suhtlemise väga lihtsaks ja meeldivaks."

"Üsna hiljuti helistades oli ta väga positiivne, talle oli alati meeldiv helistada, temaga oli alati meeldiv rääkida," jätkas Kuura. "Ta käis siin lõpupoole kõikidel Eesti meistrivõistlustel. Me küsisime, kuidas meeldis, kes meeldis. Ta tõi oma arvamuse välja. Ta oli objektiivne ja hea pilguga. Ta oli suur-suur spetsialist omal alal."

Oma sportlikud saavutused vormistas Šaraškin jäätantsus ja seisis selle distsipliini hea käekäigu eest ka hiljem. "Anne kõige suurem armastus oli jäätants. Ta lõi ise jäätantsuklubi, kus ta korraldas rahvusvahelisi võistlusi ja arendas põhjalikult jäätantsu," rõhutas Kuura.

"Eesti esimene tiitlivõistluste medal on meil jäätantsus hõbemedal juunioride maailmameistrivõistlustel 2007 Oberstdorfis. Need olid tema klubi Jääkild sportlased Grethe Grünberg ja Kristjan Rand. See, et need kaks sportlast jõudsid nii kaugele, selles oli väga-väga suur panus Anne tutvustel, organiseerimistel."

"Sel ajal ei olnud kerge jõuda headesse treeningbaasidesse ja sellisel alal nagu jäätants läbi lüüa," selgitas Kuura. "Rahvusvaheliste võistluste organiseerimine jäätantsus tõi seda, et meie sportlased hakkasid rohkem nägema maailmtaset ja said end proovile panna. See on üks külg, mis ei ole saanud nii suurt kajastust, aga jäätantsu arengul Eestis on Annel väga suur panus."

Samuti tegeles Anne Šaraškin kohtunike järelkasvuga. "Pean suure heameelega tõdema, et tema koolitatud kohtunikud viivad seda traditsiooni edasi. Nüüd koolitavad nad jälle järgmisi. Anne autoriteet ei luba teistel jääma loorberitele puhkama. Kõik peavad tegema tööd natuke rohkem kui vaja. Ta ei ole kunagi olnud kõrvalseisja - alati täiel rinnal töötaja!"