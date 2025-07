Vassiljev: vahepeal tulemus tuleb, vahepeal ei tule - täna tuli!

"Oli keeruline mäng. Periooditi olime meie head ja mingitel perioodidel pidime kannatama. Elasime üle neid raskeid hetki ja lõppkokkuvõttes nendes mängudes ühest õnnestumisest piisab," lausus Flora peatreener Konstantin Vassiljev ERR-ile.

"Kindlasti olid esimesed pool tundi head palliga ja keskendumisega kaitses. Siis natuke vajusime ära, olime mõnel hetkel isegi natuke paanikas. Teisel poolajal neid hetki ei tekkinud. See oli pigem positiivne."

Neljapäeval alustab Flora eurohooaega, kui Konverentsiliiga raames minnakse võõrsil vastamisi Islandi klubiga Valur. "Islandil ootab meid midagi sarnast, võib-olla veel tugevamat," võrdles Vassiljev. "Peame olema kaitses tugevad. Kindlasti oleme rahul, et null taga. Vedas natuke, latt oli, aga see on jalgpalli osa."

"Üleüldiselt andis terve meeskond endast kõik. See on see miinimum, mida alati tahame mängudel näha. Vahepeal tulemus tuleb, vahepeal ei tule - täna tuli!"

Kuigi Vassiljev mainis, et esimesel poolajal oldi palliga head, siis oma võimalused jäeti kasutamata. "Sellega ei saa rahul olla. Tekitasime piisavalt esimese poole tunniga, et minna poolajale natuke rahulikumas seisus," ütles ta.