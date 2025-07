Flora murdis Kalju vastupanu kolmandal lisaminutil

Flora ja Kalju kohtumises oli avapoolajal mõlemal meeskonnal ridamisi häid võimalusi. Flora parim moment sündis poolaja keskel, kui Markus Poom suunas Rauno Sappinenilt tulnud palli Kalju võrku. Florakate kahjuks oli Sappinen söödu hetkel suluseisus, mistõttu tühistas VAR võõrustaja tabamuse. Kalju hakkas seejärel Florat rohkem survestama ning 45. minutil kõmmutas Kristjan Kask palli karistusala tagant ristlatti.

Teisel poolajal hoidis Kalju väravavaht Maksim Pavlov mitme hea tõrjega ära halvima, kuid Flora võiduvärav lõpuks ikkagi sündis, kui kolmandal lisaminutil suunas 16-aastane Andero Kaares Pavlovi tõrjest tagasi põrganud palli väravasse.

Päeva teises kohtumises sai Tallinna Kalev koduväljakul 3:2 jagu Tartu Tammekast. Ganiu Atanda Ogungbe ja Ahmed Adebayo Basher viisid Tammeka juba 9. minutiks 2:0 ette, kuid avapoolaja lõpus lõi ühe tagasi Taaniel Usta ning teisel poolajal vormistasid tagasituleku Taavi Jürisoo ja Hugo Palutaja.

Flora jätkab liigatabelis teisel kohal, liidrile Tallinna FCI Levadiale kaotatakse kolme punktiga. Kalju on neljandal, Tammeka seitsmendal ja Kalev viimasel ehk kümnendal kohal.

Tabeliseis: 1. Levadia 47 punkti, 2. Flora 44 p, 3. Paide 38 p, 4. Kalju 38 p, 5. Trans 34 p, 6. Vaprus 22 p, 7. Tammeka 16 p, 8. Harju 15 p, 9. Kuressaare 14 p, 10. Kalev 10 p.

Enne mängu:

Sel hooajal on "raudteederbi" viigis üks-üks: aprilli alguses jäi Flora Hiiu kunstmurustaadionil toimunud kohtumises peale 2:1, aprilli lõpus võitis Kalju aga A. Le Coq Arenal 3:2.

"Esimese mängu Kaljuga võitsime meie, kuigi Kalju oli parem ja nemad võitsid teise mängu, kuigi meie olime paremad," võrdles Flora abitreener Aiko Orgla.

"Pühapäeval ei loe kumb võistkond parem tundub, vaid kes rohkem väravaid lööb. Oleme tõestanud, et väravaid me lüüa suudame. Nüüd on vaja oma värav ka lukku keerata, ammu pole kaitses vastaseid kuival suutnud hoida."

Kalju treener Artjom Artjunin lisas: "Mäng Flora vastu on hea ettevalmistus enne konverentsi liigamängu. Ootan väga pingelist ja kompromissitut mängu. See on mõlema meeskonna jaoks tähtis mäng tabeliseisu mõttes. Teeme kõik endast oleneva, et oma positsiooni parandada."

Kaljul on võidu korral võimalik Flora kinni püüda, sest Floral on hetkel 41 ja Kaljul 38 punkti. Liidermeeskond Tallinna FCI Levadia asub pisut kaugemal (47), aga neil on hetkeseisuga ka üks mäng rohkem peetud.