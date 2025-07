Ilusa värava löönud Lillemäe: eesmärk oli võita, aga kõik võitlesid lõpuni

Laupäeval Kosovole teise poolaja väravast alla jäänud eestlannad läksid teisipäeval ise Mari Liis Lillemäe 13. minuti iluväravast juhtima, aga Kosovo vastas 30. minutil Kaltrina Biqkaj ning 11 minutit hiljem Ereleta Memeti tabamustega.

"Meil oli palliga mäng paremini kontrolli all. Oli küll momente, kus kaotasime kontrolli, aga mul on hea meel, et tulime sellest välja. Kindlasti ütleks, et edasiminek," kommenteeris Lillemäe.

Kohe teise poolaja alguses lükkas Kosovo väravavahi poolt ohtlikult karistusalla tõrjutud palli võrku Anette Salei. Mängu lõpuminutitel jahtis võiduväravat intensiivsemalt Eesti, aga kohtumine lõppeski seisuga 2:2.

"Kindlasti oleks tahtnud võita, see oli meie eesmärk. Positiivne on see, et lõime täna väravaid," tõdes Lillemäe. "Meil on viigi üle hea meel, kõigilt oli tubli pingutus, kõik võitlesid lõpuni. Need olid meie jaoks väga vajalikud mängud, noored said palju mänguaega. Peaksime siit kaasa võtma, et suudame ka palliga ilusat jalgpalli mängida."