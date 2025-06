Vladimir Vassiljev: pisiasjad otsustasid ja meie võitsime

"Meie jaoks väga oluline võit. Vajasime kolme punkti, et seis tabelis ei läheks väga suureks," sõnas Paide värske peatreener Vladimir Vassiljev ERR-ile.

"Esimesel poolajal olime palju paremad kui Flora, teisel poolajal näitas Flora väga head minekut. Meil ei ole füüsiliselt nii head standardit. Peame seda füsiot palju paremaks tegema, aga üldiselt võrdne mäng. Pisiasjad otsustasid je meie võitsime."

Vladimir Vassiljev on nüüd Paidet juhendanud kolmes kõrgliiga kohtumises. "See, mis nad teevad väljakul, ma olen sellega rahul. Need asjad, mida trennis proovisime, õnnestuvad. Aga rõhutan, et jooksmist on vaja juurde panna. Flora oli meist füüsiliselt üle, eriti teisel poolajal ja selle kallal on vaja tööd teha."

Mängu parimaks valitud Paide pallur Daniel Luts tõi esile head meeskonnavaimu. "Uue treeneriga oleme end uuesti käima saanud. Tiim on praegu üldse super, riietusruumis väga hea emotsioon. Selle pealt praegu see mäng tuligi," sõnas ta.

Flora peatreener Konstantin Vassiljev tunnistas, et alguses jäädi liiga passiivseks. "Kaks standardolukorda ja kohe null-kaks taga. Peale seda mäng läks võrdsemaks ja lõime ühe värava tagasi," ütles ta.

"Pärast seda oli Paide kaitses südikas ja me ei suutnud lüüa. Ühe lõime, aga oli suluseis. Paide vastu üks võit ja üks kaotus, mis ei ole soovitud, aga on nii."