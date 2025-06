Flora kaotas kodus Paidele

Endine Flora mängija Martin Miller viis 22. minutil Paide juhtima ja üheksa minutit hiljem suurendasid külalised Robi Saarma tabavast penaltist edu.

Vaid viis minutit hiljem avas ka Flora tänu veteran Sergei Zenjovile skoori, kuid viigiväravat nii avapoolaja lõpus kui ka teisel poolajal ei tulnud.

Õhtu viimases mängus lähevad vastamisi Nõmme Kalju FC ja JK Narva Trans.

Enne mängu

Pärast keerulist aasta algust, kui Flora viigistas Premium liiga hooaja avamängus Narva Transiga ning kaotas seejärel Pärnu Vaprusele, on järgnenud 13 mängust võidetud 11, sealjuures viis viimast kohtumist.

Hooaja esimeses omavahelises vastasseisus oli Flora aprilli keskel Rauno Sappineni 26. minuti väravast Paidest üle 1:0. Pärast seda suutis Paide Ivan Stojkovici käe all neljast mängust saada vaid kaks punkti, misjärel nimetati mai lõpus uueks juhendajaks viimased poolteist aastat Slovakkias töötanud Vladimir Vassiljev.

Vassiljevi ajastu algas Paide jaoks Nõmme Kalju üle saadud 2:0 võiduga, teises mängus tuli aga mai viimasel päeval tunnistada Narva 1:0 paremust. "Läksime koondisepausile hea võiduseeria pealt. Tahame jätkata sealt, kus pooleli jäime. Peame olema valmis kohanema uusi ideid saanud vastasega ja nende käigud targalt kinni panema," kommenteeris pühapäevase mängu eel Flora kaitsja Marco Lukka.

"Tulemas on meie jaoks väga huvitav periood – seitsme päeva jooksul mängime kaks korda FC Floraga. See on hea võimalus läheneda oma eesmärkidele ja nautida jalgpalli," kinnitas Vassiljev. "Suutsime vahepeal energiavarusid värskendada ning olen kindel, et järgmistes mängudes näitame head minekut."