Paide oli nädala jooksul teist korda Florast sama skooriga üle

Paides 425 pealtvaataja ees toimunud mängus löödi kõik väravad teisel poolajal: esmalt viis Henrik Ojamaa viis minutit pärast vaheajalt naasmist kodumeeskonna ette ning 68. minutil suurendas Paide edu Robi Saarma.

Kuus minutit enne normaalaja täitumist vähendas Flora kaotusseisu penalti realiseerinud Erko Jonne Tõugjas, ent teise tabamuseni pealinna meeskond ei jõudnud ja sai Paide vähem kui nädalaga Flora üle teise võidu. Sealjuures mängis Flora pea kogu teise poolaja vähemuses, sest Sander Tovstik sai 52. minutil teise kollase kaardi.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Paide on tabelis 35 punktiga neljandal kohal, viimasest kolmest mängust kaks kaotanud Flora jääb 41 punkti kogunud liidrist Levadiast maha kolme punktiga. Flora ja Paide vahele mahub ka 37 punkti peal olev Nõmme Kalju.

Enne mängu:

Flora ja Paide kohtusid alles eelmisel nädalal A. Le Coq Arenal ja siis saavutas 2:1 võidu Paide. Hooaja esimese omavahelise Premium liiga mängu võitis aprillis Flora 1:0.

"Kaks suurt mängu seitsme päeva jooksul," tõdes Paide peatreener Vladimir Vassiljev. "Andsime endast parima, et tuua meeskonda tagasi värskus ja energia. Ootame kodupublikut staadionile meid toetama ning anname maksimumi, et rõõmustada kõiki pealtvaatajaid."

Paide mängija Michael Lilander usub, et mäng tuleb intensiivne ja füüsiline. "Meeskondlik tegutsemine ja soov hoida oma värav puhtana toob seekord loodetavasti kaasa kolm väärtuslikku võidupunkti," sõnas ta.

Flora abitreener Aiko Orgla sõnul on oodata võrdsete meeskondade vastasseisu. "Eelmises kohtumises domineeris Paide esimesel poolajal, aga meil õnnestus teisel poolajal mängu paremini sisse saada. Järeldus saab olla, et peame algusest peale keskendunult ja energiliselt mängima," lausus ta.

"Ühtlasi tahaksin kasutada võimalust ja kutsuda kõiki Järvamaa inimesi mängule! Kuulsin, et minu sünnikohas Järva-Jaanis oli hiljuti kohalikul liigamängul üle kahesaja pealtvaataja, see on väikse koha kohta muljetavaldav number! Mäletan isegi, kuidas kunagi Järva-Jaani SK ja Koeru SK derbis oli rahvast nagu murdu. Seega on Järvamaal rohkelt jalgpallisõpru. Nüüd on aeg meelitada need inimesed ka Premium liiga tribüünile."