Florida jõudis võidu kaugusele Stanley karika kaitsmisest

Avakolmandikul viskasid Florida väravad Brad Marchand ja Sam Bennett, Marchandi teine tabamus viis külalismeeskonna kolmanda perioodi alguses 3:0 juhtima ning kuigi Connor McDavid viskas siis oma finaalseeria esimese värava, vastas Sam Reinhart vähem kui minut hiljem. Oilersi teise tabamuse eest hoolitses Corey Perry, lõppseisu vormistas Eetu Luostarinen 1.20 enne mängu lõppu.

37-aastasest Marchandist sai esimene mängija, kes on kahes Stanley karikafinaalis erinevate tiimide eest visanud vähemalt viis väravat. 2011. aastal viskas ta Boston Bruinsi eest Vancouver Canucksi vastu finaalseerias viis väravat, sel aastal on tal finaalis koos kuus tabamust. Kahes finaalseerias viskas vähemalt viis väravat viimati Mario Lemieux (1991 ja 1992).

"Ta on suurepärane, ta on olnud meie liidriks, visanud tähtsaid väravaid. Täna tegi ta ise ära suure töö," ütles Florida väravasuul Oilersi 21 viskest 19 tõrjunud Sergei Bobrovski. Käesolevas play-off'is 13 võõrsilmängust kümme võitnud Panthersil on võimalik tiitlit kaitsta teisipäeval.