Florida läks võimsa esitusega Stanley karikafinaali juhtima

Esimese mängu Edmontonis kaotanud, aga teise kohtumise võitnud Panthers sai esimest korda tänavuses finaalseerias kodujääl mängida ning kasutas kodupubliku toe ära. Panthers viskas kõigil kolmel perioodil kaks väravat ja lubas endale visata vaid ühe, vormistades kindla 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) võidu.

Brad Marchand alustas väravatega juba kohtumise 56. sekundil, Florida eest said tabamuse kirja veel Sam Bennett, Aaron Ekblad, Sam Reinhart, Evan Rodrigues ja Carter Verhaeghe. Oilersi eest sai tabamuse kirja 40-aastane Corey Perry. Kokkusattumuslikult on kõik seitse kanadalased.

Kolmanda mängu otsustaval perioodil keesid pinged ka üle, kui tuttavad vastased massikaklusesse sattusid. Kuus mängijat saadeti rahunema, kokku jagati pingelises kohtumises karistusminuteid Floridale 55 ja Edmontonile suisa 85.

"See on Stanley karika nimel, me ei taha neile sentimeetritki anda," ütles Oilersi kaitsja Jake Walman. "See on täiskasvanud meeste mäng, nõrganärvilistele seal kohta pole. Mängijad panevad kõik joonele."

Samad meeskonnad mängisid ka mulluses karikafinaalis, kus Panthersil õnnestus seeriat lausa kolm-null juhtima minna. Oilers suutis seeria küll otsustavasse mängu viia, aga Florida võitis siiski tiitli. Tänavunes seerias on Panthers ees kaks-üks. Neljas mäng toimub Floridas, seeria läheb viiendaks mänguks tagasi Edmontoni.