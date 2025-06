Panthers väljus põnevusmängust Oilersi vastu võidukalt

Kui finaalseeria avamängu suutis lisaajal võita Oilers, siis teises mängus jäi lisaajal peale karikakaitsja Panthers. Külalismeeskonna kangelaseks kerkis ülikogenud Brad Marchand, kes viskas võiduvärava, kui teist lisaaega oli mängitud veidi üle kaheksa minuti.

"Senimaani on olnud väga intensiivsed mängud," ütles Marchand. "Oilersi koduhallis on melu lihtsalt uskumatu. Näeme, kuidas vastased saavad kodupublikult indu juurde. Hea oli võit kätte saada. Mulle meeldis, kuidas me täna mängisime."

Järgmised kaks kohtumist toimuvad Panthersi kodujääl. "Loomulikult on pettumus suur, kui võidad esimese mängu, kuid ei suuda järgmist võita. Aga me läheme Floridasse viigiga ja see sobib meile," sõnas Oilersi peatreener Kris Knoblauch. "Võõrsil tunneme end väga mugavalt. Oleme võitnud palju võõrsilmänge nii põhihooajal kui ka play-off'is. Peame lihtsalt korralikult valmistuma."

Nelja võiduni mängitava seeria kolmas kohtumine toimub Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva.