Klavani tiimiga liituvad ka ettevõtja Markus Hääl ja vandeadvokaat Allar Jõks

"Jalgpall on rohkem kui sport – see on kogukond, väärtused ja aus konkurents. Eesti Jalgpalli Liit ei saa olla kinnine klubi, kus reeglid kehtivad vaid valitutele. Vajame juhtimist, mis järgib läbipaistvuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste põhimõtteid – nii nagu see on tavapäraselt demokraatlikus ühiskonnas," lausus Jõks.

"Klavani tiimiga liitudes soovin aidata luua tugeva õigusliku ja eetilise vundamendi, millele saab ehitada ausa mängu kõigile," ütles Allar Jõks, kel on isiklik seos ka jalgpalliga. Aastatel 2003–2009 osales ta FC Toompea ridades Eesti meistrivõistluste neljandas liigas.

"Olen ainuke õiguskantsler maailmas, kes on regulaarsetel meistrivõistlustel löönud värava. Väljakul olin valdavalt parempoolkaitses, mõnikord ka kaitses. Kokku mängisin meistrivõistlustel 53 kohtumist. Punaseid ja kollaseid kaarte ei ole teeninud."

"Kuivõrd vigastused muutusid viimastel aastatel tavapäraseks, siis otsustasin loobuda edasisest jalgpalluri karjäärist," meenutas Jõks, kes on töötanud ka Eesti meistrivõistluste mänguinspektorina.

Markus Hääl lisas: "Olen Klavani programmi ja tegemisi algusest peale huviga jälginud – esimest korda tundsin, et Eestis räägitakse jalgpalli tulevikust sisuliselt ja visiooniga."

"Algkoosseisus väljakule joosta on väga hea tunne, eriti kui saad käed külge panna millegi elluviimisesse, millesse siiralt usud. Nii selget mänguplaani pole Eesti jalgpallis minu meelest varem olnud."

Lisaks Markus Häälele ja Allar Jõksile kandideerivad Klavaniga jalgpalliliidu juhatusse Aleksandr Dmitrijev, Andres Birnbaum, Kalmar Liiv, Liis Lepik, Mart Raamat, Martin Herem, Martin Reim, Mihkel Aksalu, Sandra Särav ja Veiko Veskimäe.

"Üks pusletükk on tervikpildist veel puudu, aga seegi saab peagi paika," kommenteeris Klavan. "Minu selja taga on kogenud ja mitmekülgne tiim, kellega koos täidame unistuse ning viime Eesti jalgpalli maailma 50 parima sekka. 19. juunil oleme valmis võtma vastu hinnangu tehtud tööle Eesti Jalgpalli Liidu liikmetelt."

Konverentsil tutvustati ka jalgpallikogukonnaga koostöös viimase poole aasta jooksul loodud tulevikuvisiooni ja strateegilisi eesmärke Eesti jalgpalli arenguks, millega saab tutvuda siin.