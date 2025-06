Chelsea täiendas ridu inglasest kesktormajaga

The Athleticule teadaolevalt maksis Chelsea Delapi teenete eest Ipswich Townile 30 miljonit naelsterlingi ehk umbes 35,6 miljonit eurot. Noor inglane kirjutas alla kuue aasta pikkusele lepingule.

"Ma mõistan selle klubi staatust ja näen suunda, millele poole kogu klubi pürgib," ütles Delap pressiteate vahendusel. "Chelsea on minu arenguks uskumatu koht ja loodan siin saavutada hämmastav asju ning aidata klubil rohkem karikaid võita."

Manchester Citys jalgpallihariduse saanud Delap liitus eelmise hooaja alguses Ipswich Towniga. Kuigi Ipswich langes tagasi esiliigasse, suutis kesktormaja oma märgi tippseltskonnas maha jätta, lüües 37 kõrgliiga kohtumisega 12 väravat.

Delap on esindanud erinevaid Inglismaa noortekoondiseid, kuid A-koondise kutset pole seni veel saanud. Tal on võimalik esindada ka Iirimaad, sest tema isa Rory Delap on endine Iirimaa koondislane, kes oli Stoke Citys mängides tuntud oma võimsate audivisete poolest.

BBC kirjutab, et Chelsea kavatseb oma meeskonda veel täiendada enne peagi algavat klubide MM-i. Väidetavalt on soovinimekirjas AC Milani väravavaht Mike Maignan ja Dortmundi Borussia ääreründaja Jamie Gittens.

Klubide MM algab 14. juunil. Chelsea kuulub ühte alagruppi koos Flamengo (Brasiilia), Esperance de Tunise (Tuneesia) ja Los Angeles FC-ga (USA).