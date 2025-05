Paide Linnameeskonna peatreeneriks saab Vladimir Vassiljev

37-aastase Vassiljevi sõnul ühtivad tema ja klubi ambitsioonid täiel määral. "Annan endast kõik, et saavutada nii lühema- kui ka pikemaajalised eesmärgid. Usun, et mul on selleks piisavalt kogemusi. Ees on veel pikk hooaeg ning olen veendunud, et suudame olla edukad," rääkis juhendaja. "Tunnen meeskonda ja kollektiivi hästi ning näen mõlemas väga suurt potentsiaali. Selge on see, et ilma igapäevase pingutuseta edu ei saabu – peame iga päev püüdma paremaks saada."

Vassiljevi sõnul soovib ta klubisse ja meeskonda tuua uut energiat. "Teeme restardi ja liigume edasi kõrgeimate eesmärkide suunas," lausus ta. "Tänan klubi juhtkonda usalduse eest. Läksime, Paide!" ütles uus peatreener.

Vassiljev töötas viimased poolteist aastat Slovakkia esiliigaklubi ŠTK Šamorin peatreenerina, kuid klubi ei pikendanud tema lepingut. 2023. aastal krooniti ta Nõmme Unitediga esiliiga võitjaks, eelnenud aastatel oli ta Tallinna FCI Levadia peatreeneri Marko Savici abitreener.

Paide Linnameeskonna treeneritetiimiga liitub 29-aastane Nikita Brõlin, kes oli Vassiljevi abitreener nii Nõmme Unitedis kui Šamorinis. Abitreeneritena jätkavad ka Ats Sillaste ja Tarmo Kink.

Spordidirektor Gert Kams kinnitas, et Vassiljev on üks huvitavamaid noori treenereid Eestis ning tema profiil sobib hästi Järvamaa esindusklubi visiooni ja arengusuunaga. "Voval on praeguseks olemas väga hea kogemus nii kodu- kui ka välismaalt," ütles Kams.

"Ta on sarnastes olukordades töötanud varemgi ning omab selget arusaama, kuidas sellistes tingimustes edukalt tegutseda. Ta tunneb Eesti liigat suurepäraselt, tema mängufilosoofia haakub hästi meie jalgpallilise identiteedi ja eesmärkidega. Lisaks on tal tugev visioon noormängijate arendamise osas, mis on meile strateegiliselt väga oluline," lisas Paide spordidirektor.

Abitreener Brõlinit iseloomustas Kams kui tugeva metoodilise taustaga spetsialisti. "Nad on Vovaga aastaid koos töötanud ning Nikita kogemus annab meie treeneritetiimile suurt lisaväärtust," sõnas Kams.

Paide teatas 19. mail, et alates 2023. aasta maikuust esindusmeeskonda juhendanud Ivan Stojkovici ja klubi teed lähevad lahku. Paide on tänavu Premium liigas võitnud seitse kohtumist ja teeninud kaks viiki, aga viimases neljas mängus on teenitud vaid kaks punkti.