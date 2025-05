Paide Linnameeskond loobus peatreener Stojkovici teenetest

Stojkovic sai Paide meeskonna treeneriks kaks aastat tagasi ning viis Linnameeskonna mullu UEFA Euroopa Konverentsiliigas kolmandasse ringi. Koduses Premium liigas teenis Paide pronksmedali.

Paide spordidirektori Gert Kamsi sõnul ei tulnud otsus kergelt, kuid tehti põhjaliku kaalumise järel. "Usume, et see samm on vajalik, et tuua klubisse värsket hingamist ning uusi ideid," ütles Kams. "Tahame väljendada siirast tänu Ivanile tema töö ja pühendumise eest viimase kahe aasta jooksul. Tema juhtimisel on meeskond teinud mitmeid olulisi samme nii mängijate arengu, treeningprotsesside kui ka klubi üldise professionaalsuse vallas – ja temast jääb tugev jälg Paide Linnameeskonna ajalukku."

"Soovime Ivanile palju edu tema edasistes tegemistes, sest oleme kindlad, et tema kogemused ja iseloom viivad ta peagi uute väljakutsete poole," lisas Kams.

Klubi teatas, et uue peatreeneri ametisse nimetamiseni juhendavad meeskonda abitreenerid Tarmo Kink ja Ats Sillaste.

Paide on sel hooajal teeninud Premium liigas 13 mänguvooruga seitse võitu ja kaks viiki ning 23 punktiga ollakse liigatabelis neljandal real. Viimases neljas mängus on aga tulnud leppida kahe kaotusega - Levadia ja Tallinna Kalevi vastu - ning kahe viigiga.

Paide jätkab hooaega järgmisel kolmapäeval, kui minnakse külle Nõmme Kalju FC-le.