Jakob Kulbin sihib olümpial kõrget kohta ja juunioride MM-il kuldmedalit

19-aastane Kulbin tegi eelmisel hooajal arvestava arenguhüppe ning on seadnud endale eelolevaks hooajaks veel kõrgemad sihid. "Minul on uue hooaja eesmärgid selged – olümpiamängudel on minu eesmärk esimese 20 sekka sõita ja juunioride MM-il on eesmärk võita. Nende nimel tahan nüüd kuni hooaja alguseni kõvasti tööd teha," rääkis Kulbin ERR-ile.

Edu tagamiseks on vaja rohkem trenni teha. "Lihtsalt pean rohkem trenni tegema ja püüan seda järjepidevamalt teha ehk siis vältida igasuguseid haigusi ja muid võimalikke probleeme."

Koondise uue treeneri Haavard Bogetveidiga ei ole Kulbin veel lähemalt tutvunud. "Jõudsin alles eile (neljapäeval - ERR) Eestisse. Olin vahepeal HIspaanias treeninglaagris. Oleme küll uue treeneriga veidi internetis kirjutanud, kuid näost-näkku ei ole veel vestelnud. Nüüd lähipäevadel saame üksteist rohkem tundma õppida ja treeningplaanid paika panna. Põhifookus võiks olla suusakiiruse arendamisel."

Koondise esimene tutvumislaager peetakse sel nädalal Otepääl, millele järgnevad pikemad treeninglaagrid Norras Lillehammeris.