Regina Ermits: uus treener annab meile vabaduse ja vastutuse

Värskelt Eesti laskesuusakoondise treeneriks nimetatud norralane Haavard Bogetveit on koondislastele jätnud positiivse esmamulje. Regina Ermitsa sõnul on uus juhendaja avatud suhtleja, kellega on juba tekkinud hea klapp.

"Esmamulje on väga tore, ta on avatud. Kuigi meil varasemalt ei ole omavahelist kokkupuudet olnud, siis on meie nägemused siiski küllaltki sarnased. Kõige enam meeldib see, et ta võtab endale nii-öelda mentori rolli, mis annab meile nii vabaduse kui ka vastutuse oma treeningu ja kõige muu üle," rääkis Ermits ERR-ile.

Ermits on viimasel kahel hooajal näidanud karjääri parimat sõidukiirust – nüanss, millele uus treener erilist tähelepanu pöörab. "Ma ei ole temaga sellest veel detailselt rääkinud, sest ei tahtnud kohe kõikide küsimustega peale lennata. Aga nagu juba mainisin, siis mulle meeldib, et ta on väga avatud ja kindlasti lähipäevil arutame kõik need küsimused läbi. Nii palju kui oleme põgusalt rääkinud, siis lähtume väga palju individuaalsusest. Teeme kindlasti koos palju trenni, aga kui kellelgi on vaja midagi spetsiifilist harjutada, siis selleks on võimalus olemas."

Kui möödunud hooaja alguses näitas Ermits head lasketäpsust, siis hooaja teises pooles ei tulnud laskmine enam nii ladusalt välja. Kuidas sportlane ise seda selgitab? "Ütleme nii, et oleksin tahtnud maikuus rohkem harjutada, kuid ilm ei ole soosinud pikka lasketiirus olekut. Kui tahan laskmistehnika üksipulgi lahti võtta, siis see nõuab aega ja kui õues on vaid kuus soojakraadi ja vihma sajab, siis meil Eestis lihtsalt ei ole välitiirudes piisavalt häid tingimusi, et selliseid pikki trenne võimaldada. Lõppkokkuvõttes ei ole laskmine nii keeruline kui ma vahel iseenda jaoks teen."

Koondise esimene tutvumislaager peetakse sel nädalal Otepääl, millele järgnevad pikemad treeninglaagrid Norras Lillehammeris.