Sinjavski on väidetavalt jõudnud kokkuleppele klubiga Prahast

Tšehhi meedia väidab, et Eesti jalgpallikoondislane Vlasi Sinjavski on liitumas kõrgliigaklubi Praha Bohemiansiga.

Juba talvel oli teada, et eestlane on klubi vahetamas, sest vaated tema ja peatreeneri vahel ei kattu. Kui Sinjavski tahab vasakkaitses (või vasakpoolse winger'ina) tegutseda, siis Slovacko näeb teda ääreründajana, vahendab Soccernet.

Juba kuude eest kinnitas Sinjavski, et uus koduklubi on leitud, kuid selle nimi jäi toona saladuseks. Nüüd kirjutab väljaanne iSport.cz, et eestlane on kokkuleppele jõudnud teise Tšehhi kõrgliigaklubi Praha Bohemiansiga.

Bohemians pole Tšehhi meistriks veel kordagi tõusnud. Klubi seniseks parimaks kohaks on neljas - hooaegadel 2001/02 ja 2022/23. Eestlastest on Bohemiansis varem mänginud Siim Luts (2016-2018).

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.