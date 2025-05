Klavan tutvustas uut juhatuse kandidaati ja plaani digipöördeks

Klavani programmi innovatsiooni ja tehnoloogia suuna keskmes on üleriigilised talendihalduse ja videoanalüütika süsteemid, mis annavad klubidele võimaluse avastada ja arendada noori mängijaid andmepõhiselt. Lisaks plaanitakse luua tehnoloogia ja innovatsiooni osakond, mis toetaks jalgpallikogukonda uute tööriistade, koolituste ning rahastusvõimaluste leidmisel.

Digiriigile omast innovatsiooni kohtab Klavani sõnul Eesti jalgpallis napilt, samal ajal kui maailm liigub uue tehnoloogilise revolutsiooni tuules kiiresti edasi. "Tehnoloogia on olnud ajalooliselt üks Eesti tugevusi ning nüüd on aeg tuua see ka jalgpalli. Meil ei ole luksust teha asju nii, nagu alati — peame tegema paremini ja nutikamalt. Vaid nii suudame kompenseerida väikese rahvaarvuga kaasnevat kitsast jalgpallipüramiidi põhja," ütles ta.

Tehnoloogiaekspert ja Klavani tiimi koosseisus jalgpalliliidu juhatusse kandideeriv Andres Birnbaum tõdeb, et Eesti jalgpallis puudub täna andmepõhine lähenemine mängijate arendamisel ning seda toetav, teiste riikide tasemega võrreldav tehnoloogiline võimekus. "Paljud otsused tehakse endiselt kõhutunde põhjal. Andmepõhine lähenemine aitab avastada talente, kes muidu jääksid märkamata. Statsionaarsete kaameratega varustatud väljakud ja tehisintellektil põhinev videoanalüüs pakuvad treenerile tuge, mida inimese silm ja napp ajaressurss lihtsalt ei võimalda," selgitas Birnbaum.

Tema sõnul oleks talendihalduse ja videoanalüütika süsteemide loomine võrreldav Eesti jalgpalli tehnoloogilise tiigrihüppega, mille vundamendiks on ühtsed andmed ning kõigile klubidele jagatud standardid. "Meie eesmärk on vaadelda kogu Eesti jalgpalli kui ühtset tervikut ja pakkuda tööriistu, mille individuaalne soetamine käiks enamikule klubidele üle jõu," lisas ta.

Tiimiga liitus Liis Lepik

Ragnar Klavani tiimi uus täiendus ja juhatuse liikme kandidaat on Liis Lepik – mitmekordne Eesti meister, kes on oma karjääri jooksul esindanud FC Kuressaaret ja Tallinna FC Florat. Rahvuskoondise püsikoosseisu kuulunud Lepik on kandnud sinisärki arvukatel mängudel ning esindanud edukalt ka Eesti noortekoondisi.

Liis Lepik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Liisi liitumine tiimiga on oluline samm selle suunas, et naiste jalgpall saaks Eestis koha, mida ta väärib. Ta on mängijana tõestanud end nii klubitasandil kui ka rahvuskoondises ning toob tiimi kaasa väärtusliku kogemuse ja siira pühendumuse. Seda nii jalgpalliväljalt kui ka finantstehnoloogia valdkonnast. Liis mõistab, mida tähendab süsteemne arendustöö, ning pole kahtlust, et ta aitab meil kujundada naiste jalgpallist loomuliku ja nähtava osa kogu Eesti jalgpallipildist," kinnitas Klavan.

