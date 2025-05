Raske terviseprobleemi seljatanud USA jäätantsupaar naaseb jääle

Pyeongchangi taliolümpial nii jäätantsus kui võistkonnavõistluses pronksmedali pälvinud õde-vend Maia ja Alex Shibutani pole võistelnud alates 2018. aasta kevadest, mil Maial neerukasvaja avastati.

30-aastane Maia on aga aastatega taastunud ning sihivad koos neli aastat vanema vennaga Milano-Cortina taliolümpiat. "Viimased seitse aastat on esitanud meile väljakutseid ja meid inspireerinud viisidel, mida poleks kunagi osanud ette kujutada. Olen nii õnnelik ja tänulik, et olen terve ja olukorras, kus saan otsustada oma armastatud ala juurde naasta," teatas Maia Shibutani neljapäeval.

Õde ja vend tulid 2016. ja 2017. aastal maailmameistriks ning teenisid neil kahel aastal maailmameistrivõistlustel vastavalt hõbeda ja pronksi. 2011. aastal teenisid nad Moskvas MM-pronksi, millega said noorimateks jäätantsijateks, kes MM-il medali võitnud - Maia oli siis vaid 16, Alex 20.

Pärast 2018. aastal pausi võtmist on nad kirjutanud neli lasteraamatut, kuid on siiski iluuisutamise juures püsinud. "Meie kogemused ja uued oskused on andnud meile perspektiivi ja loonud mitmeid huvitavaid võimalusi," rääkis Alex Shibutani. "Me ei pea midagi enesestmõistetavaks, naudime seda protsessi ja ootame põnevusega võistlemist."

Võistlema peavad nad kõvasti juba koondise sees, sest märtsis kolmandat aastat järjest jäätantsu maailmameistriks tulnud Madison Chock ja Evan Bates jahivad Milano-Cortina olümpial paarina oma esimest olümpiamedalit.