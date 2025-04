Jooksunädal tõi terviseradadele üle 900 inimese

Nädala vältel toimus 89 tasuta treeningut, kus said ennast proovile panna kogenud jooksjad ning tehnikat õppida alustavad liikujad. Umbes pooled osalejatest tulid terviseradade jooksutreeningule esimest korda.

Treeningud toimusid üle kogu Eesti, osalejaid juhendasid kogenud treenerid ja inspireerivad sportlased, nende seas näiteks Roman Fosti, Toomas Tarm, Margus Pirksaar, Anu Piiroja, Maile Mangusson ja Leonid Latsepov. Treenerid jagasid praktilisi nõuandeid ning omaenda kogemusi. Kõige suurem jooksugrupp, 31 inimest, osales Kaisa Kuke juhendatud treeningul Jõhvis.

"Tähtis pole see, kui kiiresti sa jooksed, vaid et sa lähed jooksma iganädalaselt. Just nii tekib järjepidevus ja samm-sammult ehitad aina tugevama vundamendi nii füüsilise kui ka vaimse tervise heaks. Jooksmine on väga populaarne harrastus ja jooksuhuvilisi tuleb radadele kogu aeg juurde. Loodan väga, et tänu jooksunädalale levib see liikumispisik edasi ja toob aina rohkem inimesi Eesti terviseradadele," ütles äsja Londoni maratoni lõpetanud Roman Fosti.

SA Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera ütles, et jooksunädalate populaarsus kasvab iga aastaga. "Treenerite sõnul jõuab treeningutele üha enam algajaid jooksusõpru. Tänu juhendajatele muutub paljude inimeste jaoks jooksmine lihtsamaks ja teadlikumaks," ütles Jõepera. "Tänavune jooksunädal näitas, et treeningutest saavad kasu nii esimest korda jooksutehnikaga tutvust tegevad inimesed kui ka harrastusjooksjad."