85 tasuta jooksutundi üle Eesti: terviseradade jooksunädal kutsub liikuma

"Jooksmine on üks lihtsamaid ja tõhusamaid viise oma tervise eest hoolitsemiseks. See aitab põletada kaloreid ja on üks parimaid kardiovaskulaarseid treeninguid, tugevdades nii südant kui parandades kogu keha verevarustust. Samuti kinnitavad kõik teadusuuringud, et jooksmine vähendab stressi, parandab mälu ja teeb inimesed õnnelikumaks," ütleb SA Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera.

Jooksutunde viivad läbi tunnustatud treenerid ja tippjooksjad, teiste seas Margus Pirksaar, Leonid Latsepov, Roman Fosti, Toomas Tarm, Liis-Grete Arro, Kaisa Kukk, Ave Ojasoon, Bert Tippi, Raido Ränkel, Ülari Kais ja Kenny Kivikas.

Jooksutreeningud on tasuta ja toimuvad iga ilmaga. Korraldajad soovitavad huvilistel riietuda vastavalt ilmale ja tulla kohale vähemalt viis minutit varem. Kõik treeningud ja lisainfo on kirjas terviserajad.ee veebilehel.