Stanley karikaturniiri läänetabel sai paika, idas viimane koht veel lahtine

Jäähokiliigas NHL peeti öösel vastu kolmapäeva kümme kohtumist, misjärel said kindlaks kõik läänekonverentsi meeskonnad, kes jätkavad Stanley karikaturniiril. Idas on paigas seitse klubi, aga viimase koha eest võideldakse põhihooaja viimase päevani.

Minnesota Wild suutis kodupubliku ees 22 sekundit enne lõpusireeni Anaheim Ducksi vastu viigistada ning Matthew Boldy tabamus lisaaja viiendal minutil andis Wildile 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) võidu, mis kindlustas neile koha Stanley karikasarjas.

Wild saatis lisaajaks väravat kaitsma 2003. aasta draft'i esivaliku Marc-Andre Fleury, kelle jaoks võis see eduka karjääri viimane mäng olla. "Oli päris lõbus veelkord jääle minna ja mängida seda mängu, mida armastan," ütles kolmekordne NHL-i meister.

Lisaks Wildile teenis kindlustava võidu ka St. Louis Blues, kes viskas Utah' vastu avaperioodil neli väravat. Utah sai teisel kolmandikul oma värava kirja, aga Blues lisas otsustaval perioodil veel kaks ning teenis 6:1 (4:0, 0:1, 2:0) võidu ja koha karikaturniiril.

Idakonverentsis võivad veel asetused muutuda, aga põhiturniiri lõpetab esikohal Winnipeg Jets (114 punkti), kellele järgnevad Vegas Golden Knights (108 p), Dallas Stars (106 p), Los Angeles Kings (105 p), Colorado Avalanche (102 p), Edmonton Oilers (99 p), Minnesota Wild (97 p) ja St. Louis Blues (96 p).

New Jersey Devils teenis idakonverentsis lisaajal Boston Bruinsi üle 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 1:0) võidu, millega kindlustas seitsmendana koha Stanley karikaturniiril. Kaheksas koht on aga lahtine, sest kolm kohtumist järjest kaotanud Montreal Canadiens on kogunud 89 punkti ning suurepärases hoos Columbus Blue Jackets jääb vaid kahe silma kaugusele.

Blue Jackets rändas öösel vastu kolmapäeva Philadelphiasse, kus teenis Flyersi üle 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) võidu, millega säilitas veel võimaluse viimasele kohale pääseda. NHL-i põhiturniir lõppeb öösel vastu reedet, Montreal kohtub veel Carolina Hurricanesiga, Columbus New York Islandersiga.

Teised tulemused:

Seattle Kraken - Los Angeles Kings 5:6

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 5:4 (kv.)

St. Louis Blues - Utah 6:1

New York Islanders - Washington Capitals 1:3

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5:1

Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 0:4

Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 3:4 (la.)