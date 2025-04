Nabi ja Karelson said teada vastased EM-il

Reedel alustavad Slovakkias Bratislavas maadluse EM-il Kreeka-Rooma maadlejad ning neljapäeval toimunud loosimisel said vastased teada Heiki Nabi ja Richard Karelson.

Reedel võistlusi alustav Nabi, kes omab võistlustel teist asetust, sai -130 kg kaaluklassis vabapääsme veerandfinaali, kus kohtub sakslase Jello Krahmeri ja grusiini Sulkhan Buidze vastasseisu võitjaga. Nabi matšinumber on 329.

Laupäeval tuleb matile kehakaalus -97 kg Richard Karelson, kellele loositi vastu esinumber Artur Aleksanjan. Armeenlase auhinnakapis on olümpiamängudelt kuld, kaks hõbedat ning pronks, lisaks on ta neljakordne maailmameister ning seitsmekordne Euroopa meister. Karelsoni ja Aleksanjani matšinumber on 448.

Matšidega tehakse algust kell 11.30.