Transsoolise vastasega vehklemast keeldunud ameeriklanna sai disklahvi

Eelmisel pühapäeval toimunud võistlusel tuli Turner enne kohtumist transsoolise sportlase Redmond Sullivaniga vehklemisrajale, aga laskus siis põlvele ja pöördus kohtuniku poole.

"Redmond arvas, et ma hakkan vehklema. Põlvitasin, vaatasin kohtuniku poole ja ütlesin: "Vabandust, aga ma ei saa seda teha. Ma olen naine, tema on mees ja see on naiste turniir. Ja ma ei vehkle selle isikuga," kirjeldas Turner juhtunut uudistekanalile Fox News.

Seepeale otsustati Turner diskvalifitseerida. USA vehklemisliit, kelle egiidi all võistlus toimus, põhjendas, et nende kohus on tagada, et kõik sportlased hoolimata oma isiklikest seisukohtadest võistleksid samade reeglite alusel, mille on kehtestanud spordiala juhtorgan rahvusvaheline vehklemisliit (FIE).

"Stephanie Turneri puhul ei olnud tema diskvalifitseerimine - mis kehtib vaid sel turniiril - seotud ühegi isikliku avaldusega, vaid oli otsene tulem seoses tema otsusega keelduda vehklemast sobilikuks loetud vastasega, mida FIE reeglid selgelt keelavad."

"USA vehklemisliit on kohustatud järgima neid reegleid ja tagama, et osalejad austaksid rahvusvahelisi standardeid."

Sündmused tekitasid palju vastukaja ühismeedias, teiste seas esines USA võimlemisliidu suunas kriitilise avaldusega ka endine tennise suurkuju ja geiõiguste eest võitleja Martina Navratilova.