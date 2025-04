Haalandit ootab ees pikem vigastuspaus

Norra täht eksis avapoolajal penaltil ja raiskas veel võimalusi, aga viigistas pühapäevases karikasarja veerandfinaalis teise poolaja alguses seisu ning City võitis hiljem 2:1. Haaland vahetati tunniajase mängu järel pahkluuvigastuse tõttu väja.

24-aastane ründaja lahkus väljakult karkudel ja teisipäeval teatas City peatreener Pep Guardiola, et Haaland jääb platsi kõrvale viieks kuni seitsmeks nädalaks. "Loodetavasti on ta hooaja lõpuks ja klubide MM-iks tagasi. Mõnedel aastatel juhtuvad sellised asjad - sel hooajal on seda juhtunud pidevalt," kommenteeris Guardiola.

Sel hooajal raskustes olnud City on kõrgliigas viiendal kohal ja kaotab nende ees olevale Chelseale ühe punktiga, välja on langetud ka Meistrite liigast ja liigakarikast. FA karikavõistluste poolfinaalis mängib Manchesteri meeskond ilma Haalandita 26. aprillil Nottingham Forestiga.