Hein ja Valladolid loovutasid 83. minutil saatusliku penalti

Valladolid võõrustas laupäeval Celta Vigod ning sai avapoolajal paar head võimalust, kuid poolajapausile mindi siiski väravateta. Kümme minutit pärast teise poolaja algust kukkus Alfonso Gonzalez eestlase puute järel ning Celta Vigole määrati penalti, kuid VAR-iga konsulteerimise järel leiti, et Hein nii palju kontakti ei teinud ning penaltit ei määratud.

Penalti siiski aga juhtus, kui Valladolidi kaitsja Javi Sanchez oma karistusalas palli käega blokeeris. Marcos Alonso saatis palli paremale, Hein hüppas teisele poole ning Celta Vigo teenis 1:0 võidu.

Valladolid on kindlalt väljalangemistsoonis ning liigatabelis viimane, olles kogunud 28 mänguvooruga vaid 16 punkit (neli võitu, neli viiki). Eelviimasel kohal on 25 punkti teeninud Las Palmas, väljalangemistsoonis on veel 27 punktiga Leganes.

Tabeli tipus jätkab 57 punktiga Barcelona, aga Madridi Real on punktide osas nendega ühel pulgal. Madridi Atletico jääb neist kahest vaid ühe punkti kaugusele, Meistrite liiga kohal on veel 49 punktiga Bilbao Athletic.