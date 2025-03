Stojkovic: pärast väravat kontrollisime mängu täielikult

Paide asus avapoolaja keskel juhtima ning olukorra muutsid lihtsamaks Kalju kümnekesi jäämine esimese poolaja lõpus ja teise poolaja alguses teenitud penalti.

"Tahtsime pärast karikakaotust kolmapäeval näidata oma au ja arvan, et reageerisime väga hästi," lausus Kalju peatreener Ivan Stojkovic ERR-ile.

"Esimesed 20 minutit kaotasime liiga kergelt palli ja lasime Kaljul üleminekutes liiga kergelt tegutseda. Pärast väravat kontrollisime mängu täielikult. Loomulikult oli abi ka punasest kaardist."

Peatreeneri sõnu kordas põhimõtteliselt ka mängu parimaks valitud Robi Saarma, kelle arvele jäi värav ja kaks tulemuslikku söötu. "On palju häid asju, mida siit mängust kaasa võtta," sõnas ta.

"Pärast kolmapäevast mängu oli tuju natuke ära. Karikas on meie jaoks tähtis ja oli näha esimesed 20-25 minutit, et läheb samamoodi nagu kolmapäeval, aga värav võttis pinged maha ja suutsime oma mängu peale suruda. Muidugi see punane kaart aitas kaasa."

Punase kaardi ja penalti rolli tõi esile ka Kalju peatreener Nikita Andrejev. "Me saime punase kaardi ja üritasime teisel poolaja midagi muuta, aga penalti kohe alguses nullis selle võimaluse," lausus ta.

"Esimesel poolajal mängisime tegelikult päris hästi, lõime palju olukordi ja meil oli plaan ka teiseks poolajaks, aga jällegi - punane kaart ja penalti muutsid kõike."