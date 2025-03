Alev: ütlesin, et sõidan ennast kasvõi haiglasse!

Alvar Johannes Alev tegi soliidse sõidu ning püsis suurema osa sõidust kolmandas kümnes, aga tegi vinge lõpu ning teenis välja 19. koha (+7.39,2).

"Kui viimaseid päevi võtta, siis on see kindlasti positiivne," ütles ta pärast sõitu ERR-ile. "Algus oli väga raske, kiirus pandi peale. Kui kõrgel tempol sõitmine on, siis on pehmel rajal raske. Lõpus hakkas kerima. Kui sai ühtlase tempoga sõita, siis kümme meest tulid viimase kümne kilomeetriga selg ees vastu."

"Ma ootama ei jäänud, sõpru ja pere on nii palju raja ääres, ütlesin, et sõidan ennast kasvõi haiglasse ennast lõpuks!" lisas ta. "Siia rajale ma kõik jätan, rohkem mul täna võtta ei olnud."

Alev vahetas varakult suuski, aga põhjus ei olnud suuskades. "Mul oli endal päris raske sel hetkel. Nägin, et ees enam kätte ei saa ja tagumine punt tuleb niikuinii järgi. Siis oli taktikaline mõte, et vahetan suusad ja lähen pundiga koos. Et ei peaks üksinda kahe pundi vahel sõitma," selgitas ta.

Plaan toimis. "Lootsin, et kui nemad ring-kaks hiljem vahetama lähevad, siis saan kohe rünnata. See toimis väga hästi, Golbergi punt läks vahetama ja ütlesin seal Šveitsi poisile ka, et nüüd on meie võimalus. Ta natuke aitas, väga palju tal võtta ei olnud. Siis enamasti vedasin, saime jagu ja ees veel kätte," lisas Alev. "Taktikaliselt vist õigesti."

Norralane Johannes Hösflot Kläbo laupäeval ajalugu, kui temast sai esimene murdmaasuusataja, kes MM-il kuus kuldmedalit võitnud on. Martin Himma pälvis uisumaratonil 47. koha (+15.15,1).