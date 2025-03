Himma: lõpuks tunnen end ikka veits enda moodi, on tore sõita

Nad said kahepeale aja 6.39,01, mis andis 42 paari konkurentsis 16. koha. Viimasena finaali jõudnud Hiina paar oli eestlastest vaid 84 sajandikku kiirem.

"Ma arvan, et tegin enda kohta sprindis täitsa asjaliku sõidu. Üldkaotus ongi üsna tavaline minu kohta või isegi natuke hästi," lausus Kalev ERR-ile.

"Martin tegi kindlasti suurepärase sõidu täna. Natuke kahju on, et ei vedanud finaali välja, aga tule homseks panna viimased kaardid lauda. Kui seal sõitma pääseb, siis tuleb ikka teha mingi hea asi ära."

Himma MM algas terviseprobleemiga, mistõttu tuli tal loobuda suusavahetusega sõidus. Eraldistardist klassikatehnikasõidus oli eestlane tagasi ja nüüd järgnes ka sprinditeade.

"Hea, et lõpuks tunnen end ikka veits enda moodi. On tore sõita. Rada sobis mulle ka päris hästi. Esimene tõus on täpselt mulle - sõidukas," kommenteeris ta.

"Lõpp on mulle raske. Ma arvan, et seal ma kaotasin ka veidi. On selline paaristõukenukk, aga mul ei ole veel paaris sellist power'it. Aga üldiselt arvan, et täitsa okei sõit."

Neljapäeval on Trondheimis kavas meeste teatesõit.