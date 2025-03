Kaasiku pani hindeks nelja miinuse: kvalifikatsioon oli väga hea, finaalis jäi puudu

"On küll erinevad sõidud, aga kui oleks tingimused jäänud selliseks nagu kvalifikatsioonis, siis oleks võib-olla isegi natuke paremini välja tulnud," lausus Keidy Kaasiku pärast finaali ERR-ile. "Paneks nelja miinuse, kvalifikatsioon oli väga hea, aga finaalis jäi puudu."

Pulles täiendas: "Suusk jäi natuke hellaks võrreldes sellega, mis oli kvalifikatsioonis. Kui ma testisin, oli täiesti okei. Kuidagi vesisemaks on veel läinud. Nagu ise näete - vihma on terve päev otsa sadanud."

Pullese sõnul oli tal avavahetuses eesmärk lihtsalt pundis püsida. "Essa toimis väga hästi. Teises tuli Keidy teises pundis ja kolmandas oli vaja lihtsalt pingutada nii, kuidas tuleb," kirjeldas ta võistlust.

Mõne konkurendiga sai koos pingutada, teistega polnud väga lootust. "Kanada, Itaalia ja Poola vist oli veel. Selles grupis olin, meiesarnane tempo. Teised läksid võidu peale välja, see tempo oli kahjuks üle meie võimete," ütles Pulles.

"Üritasin teistega kaasas püsida, aga kogu aeg tuli natuke vahet juurde ja niimoodi läks terve sõit," lisas Kaasiku.

Sprinditeate rada pakkus parasjagu väljakutseid. Näiteks lõpukurvis oli ka parimatel suuri raskusi. "Seal on väga suur pudru koos," selgitas Pulles. "Rada hoiab hästi, aga see vesi ongi see, mis on teinud seda kuidagi jäisemaks ja meile määrde osas ei toiminud."