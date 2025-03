Alvar Johannes Alev: rajal sai kindlasti kõik kätte

"Rajal sai kindlasti kõik kätte. Eks olud olid rasked kõigile. Kui sõiduaegu vaadata, siis on näha, et täna oli kõigil päris pikk ja kannatusterohke võistlus," rääkis Alev ERR-ile.

Alev enda lõppkohaga rahule ei jäänud. "See oli kindlasti alla minu keskmise. Üks kehvematest distantsisõitudest sel aastal. Teisel ringil tundsin, et ei ole sellist sammu nagu peaks olema. Natukene kannatamine oli ja pidi hästi palju tehnikale mõtlema, aga rada oli väga pehmeks sõidetud, nii et oli raske keskenduda."

Ühtlasi kinnitas Alev, et ta ei osale kolmapäevases paarissprindis. "Homme mina kindlasti ei sõida. Teatevõistkonna puhul vaatame, mis järjestuses sõidame, aga 50 km sõiduks on mul jätkuvalt kõrged lootused. Seal on kõik võimalused olemas."