Kläbo võimutsemine jätkus ka klassikasõidus

Võimsa lõpu teinud Kläbo järel noppisid kahvatumad medalid tema koondisekaaslased Erik Valnes (+8,8) ja Harald Östberg Amundsen (+11,0).

Kläbo tuli Trondheimis maailmameistriks kolmandat korda. Ühtekokku on tema auhinnakapis nüüd 12 MM-kulda, millest kuus on individuaalsed.

Norrakate nelikvõidu rikkus ära rootslane Edvin Anger (+14,2), kes jättis enda selja taha Martin Löwström Nyengeti (+14,4). Pikalt esikohta hoidnud rootslane William Poromaa kustus distantsi viimasel kilomeetril ja piirdus lõpuks kuuenda kohaga (+15,3).

Esikümnesse jõudsid veel šveitslane Cyril Fähndrich (+35,9), tšehh Michal Novak (+36,6), austerlane Mika Vermeulen (+37,4) ja soomlane Ville Ahonen (+37,9).

Eestlased kõrgesse mängu ei sekkunud. Alvar Johannes Alev sai parimana 35. koha (+1.40,9). Martin Himma oli 39. (+2.01,5), Ralf Kivil 62. (+3.17,3) ja Henri Roos 65. (+3.24,8). Kokku sai tulemuse kirja 107 meest.

Enne võistlust:

Täna on stardinimekirjas 109 meest ja nende seas ka neli eestlast. Stardirivi avab Henri Roos, kes läheb rajale numbri all 1. Võistlustules on veel Martin Himma (nr 19), Alvar Johannes Alev (nr 33) ja Ralf Kivil (nr 74).

Soosikukoormat kannab norralane Johannes Hösflot Kläbo (nr 56), kes võitis eelmisel nädalal kuldmedali nii vabatehnikasprindis kui ka 10 km + 10 km suusavahetusega sõidus.