Norra suusakoondis saab jõudu juurde

Valnes vigastas eelmisel nädalal treeningul alaselga, kuid esmaspäeval toimunud Norra koondise pressikonverentsil kinnitati, et suusatähe vigastus on paranenud.

"Tema olukord on läinud päev-päevalt paremaks," ütles koondise treener Eirik Myhr Nossum Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Nossum lisas, et kõik märgid viitavad, et Valnes on teisipäeval stardivalmis, kuid igaks juhuks antakse varumehena üles Paal Golberg.

Norra meeskonda esindavad teisipäeval veel Johannes Hösflot Kläbo, Harald Östberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger ja Martin Löwström Nyenget.

"Mul on neli koondisekaaslast, kes võivad mind edestada. Kui [Rootsi koondislane William] Poromaa arvab, et laupäeval oli tempo aeglane, siis loodan, et homme näitab ta tõelist kiirust. Kindlasti üritavad ka prantslased tempot kruvida," rääkis Kläbo pressikonverentsil.

"Kindlasti ei ole Johannes ainus kullafavoriit, vaid üks paljudest," arvas Krüger.

Otseülekanne meeste 10 km klassikasõidust algab teisipäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 13.55. Naiste 10 km klassikasõit on kavas algusega kell 16.25.