Norra suusatäht sai suusaalade MM-i avavõistluse eel vigastada

Neli aastat tagasi Oberstdorfis individuaalselt sprindis hõbeda ja tiimivõistlusel kulla võitnud Valnes tegi kolmapäeval Trondheimis trenni, kuid tundis ühel hetkel oma alaseljas valu, kirjutas Norra ringhääling (NRK).

28-aastane Valnes lõpetas treeningu varakult ning Norra koondis teatas hiljem, et kolm aastat tagasi Pekingi olümpiamängudel koos Johannes Hosflöt Kläboga olümpiakulla võitnud Valnes ei saa neljapäeval individuaalsel võistlusel osaleda.

"Erik tundis [kolmapäevasel] treeningul alaseljas valu ning see ei luba tal sprindivõistlusel tavapäraselt tasemel võistleda," ütles Norra koondise arst Ove Feragen. "Uuringud näitasid, et neljapäevane võistlus on lihtsalt liiga vara. Rääkisime Erikuga ning otsustasime, et võistluse vahele jätmine oleks kõige mõistlikum tegu."

Valnest asendab 24-aastane Ansgar Evensen.

Suusaalade MM-ile saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel, ülekanne murdmaasuusatamise sprindi finaalidest algab neljapäeval kanalil ERR-i spordiportaalis ja kanalil ETV2 kell 13.25.