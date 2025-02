NCAA kõrgeimasse divisjoni siirduv eestlane: eesmärk on NFL-i draft

Jüris kasvanud 23-aastane Karl Peterson teatas eelmisel nädalal, et siirdub sügisel Old Dominioni ülikooli, kelle all hakkab mängima NCAA kõrgeimas divisjonis. Varasemalt on selle tasemeni jõudnud eduka NFL-i karjääri teinud Margus Hunt ning Ott Eric Ottender, kes veetis viimased kaks hooaega Massachusettsi ülikoolis.

"Arvan, et Eestist esimesse divisjoni jõuda oli minu jaoks suurem samm, kui siit järgmisele tasemele," ütles Peterson ERR-ile. "Olen tohutult tööd teinud selle kallal ja teen veel rohkem, kui olen seni teinud. Ma ei taha, et midagi jääks minu taha kinni."

I am happy to announce that, after much thought, I have decided to commit to Old Dominion @ODUFootball‼️ This wouldn't have been possible without my family and the coaches I've met along my journey.@RickyRahne @davidweeks34 @CoachDeckODU @JoshAlaeze @PPIRecruits @BCollierPPI… pic.twitter.com/jADs3Mprm5 — Karl Peterson (@KarlPetersonTE) February 21, 2025

Tight end'i positsioonil mängiv Peterson esindas mullu madalamas divisjonis (junior college) New Mexico Military Institute'i, kuid tema teekond algas viis aastat tagasi Tallinn Kingsi eest, kus ta 18-aastaselt oma karjääri alustas. Ala sobis talle koheselt ning taust kahekordse judo Eesti meistrina, kergejõustiklasena, võrkpallurina ning väravavahina tegi esialgse arengu kiireks.

Eesti Ameerika jalgpalli kogukonnas oli aastakümnendi alguses väike hiilgeperiood, mille säravamateks tähtedeks olid Peterson ning Ott Eric Ottender. Balti liigas ning tõenäoliselt ka regioonis laiemalt polnud meeskonda, kes kahe NCAA tasemel püüdjaga sammu oleks pidanud. Kings oli Balti liigas alistamatu ja kui koroonaviirus poleks siinses piirkonnas ala pausile pannud, oleks Kings oma dünaamiliste püüdjatega ka Soomes löögile saanud.

Ottender oli sel ajal juba NFL-i talendiakadeemia nimekirjas ning pürgis samuti USA poole. "Ma Oti pealt hakkasin aru saama, kui me koos mängisime. Mul oli tunne, et olen ka võimeline tegema kõike, mida tema. Et võib-olla mul on ka võimalus väljaspool midagi teha," ütles Peterson.

Seejärel võttis ta ühendust ülemaailmse võrgustikuga PPI, kelle kaudu pääses Inglismaale laagrisse. Peterson mängis seal suurepäraselt ning teenis kutse USA tuurile, kus sai erinevate ülikoolide juures harjutada. "Sain väga palju huvi treeneritelt, rääkisin nendega, neile meeldisid mu hinded, neile meeldis mu esitus, kes ma olen," ütles ta. "Ja siis nad tahtsid mängudest videosid."

"Absoluutselt iga treener - peale seda, kui oma videod saatsin - kadus ära. Balti liiga mängud küll, aga ma ise mõtlesin, et mul oli kolm-neli touchdown'i mängus ja jooksin inimesi üle. Ise arvasin, et oli hea film," jätkas Peterson. "Aga aeg läks edasi ja vaatasin ise, kuidas kaitses mu vastu joosti ja sain aru, miks neid klipid ei huvitanud."

Õnneks kuulis võimsa kehaehitusega Petersonist Saksamaa klubi Nürnberg Ramsi treener, kes kutsus eestlase hooajaks sinna. "Mul oli töökoht Eestis, kõik oli hästi. Kings hakkas ka vaikselt välja surema, siis oli mõte, et lähen ragbi peale üle. Siis ta kirjutas ja ma mõtlesin, et võtan selle võimaluse, panen Eestis kõik aastaks pausile," otsustas Peterson.

Karl Peterson Nürnberg Ramsi ridades Autor/allikas: Erakogu

Eestlane sai seal tõelise koolituse ning ta mängis rünnakul pea igal positsioonil. Lisaks mängis Peterson mõnes mängus ka kaitseliinis. "Kui hakkas keeruliseks minema ja oli touchdown'i vaja, nad panid mind püüdjaks tagasi," ütles ta. "Hooaeg läks väga hästi, läksin uuesti tuurile pärast seda. Ja nüüd läksin tuurile Saksamaa videotega, see oli juba parem."

Temple'i ülikoolis toimunud talendilaagris jäi ta silma Lafayette'i ülikooli ründetreeneritele. "Kuna ma olin eurooplane ja kõik oli nii kahtlane, siit üldse saada oli väga raske. Pikad-pikad vestlused, rääkisin nendega telefonis, see tsükkel oli tohutult pikk," meenutas Peterson.

Pikad vestlused kandsid lõpuks ikkagi vilja ning Lafayette tegi eestlasele suurepärase pakkumise, millega kaasnes täielikult kaetud stipendium. "Kõik tundus ilus, sain oma pakkumise, olin nõusoleku juba andnud. Kõik oli tore, pidin minema, aga samal õhtul enne USA-sse lendamist - nad olid piletid ostnud, mul oli kohver pakitud - mu treener helistas ja ütles, et NCAA võttis ühendust ja sa ei ole reeglite järgi järgmiseks hooajaks kõlblik."

"See oli tohutu šokk," meenutas ta.

Hooaeg Saksamaal, kus Peterson palka ei saanud ning pidi oma rahade eest elama, jäi siiski NCAA-le kui amatöörorganisatsioonile silma. "Me olime tohutult ettevaatlikud. Nad ütlesid, et meil on raha, aga me ei saa sulle maksta just sellepärast, et sa ei kaotaks kõlblikkust. Aga NCAA väga ei tea, mis Euroopas toimub. Aastatega läheb kindlasti paremaks, aga nad ei saa aru sellest. Ja kuna mingid ameeriklased saavad raha, siis nad peavad seda professionaalseks liigaks," selgitas Peterson.

"Jälle investeerisin terve aasta, olin Saksamaal, käisin USA-s tuuril ja jälle võeti kõik ära," jätkas ta. "Aga oli kaks valikut. Kas jään tuppa nutma või töötan edasi ja mõtlen midagi välja. Järgmine päev tegin kolm tundi jõusaalis trenni ja mõtlesin mingit plaani."

Lahendus ilmnes junior college'i tasemel, kus saab NCAA reegleid veidi üle mängida. Nn juco lõpetamisel saab otse ülikooliliigasse tagasi minna. "See oli juba lihtne protsess, ikkagi kõrgeima divisjoni atleet. Rääkisin paari kooliga, aga mul hakkas kiireks minema, sest kool oli algamas. Siis tegi New Mexico Military Institute mulle pakkumise ja kui vaatasin nende ajalugu, siis tight end'id on olnud suhteliselt edukad ka."

"Ütlesin jah, olen nii palju investeerinud, lähme teeme selle ära."

Karl Peterson (palliga) oli mullu NMMI rünnaku üks põhilisi panustajaid Autor/allikas: Erakogu

NMMI ei olnud kuigi halb kool, eriti püüdja jaoks. Kaks aastat enne Petersoni saabumist oli nende mängujuhiks Diego Pavia, kes kerkis mullu NCAA-s täheks, kui alistas Vanderbilti mängujuhina võimsa Alabama. Pärast teda loopis palli Kobe Muasau, kes tegi samuti suurepärase hooaja ning pääses kõrgeimasse divisjoni.

Petersonile viskas palli aga noorem mängumees. "Ta ei olnud väga hea pocket'is (ründeliini taga - toim), aga ta jooksis alati välja. Ma oma mängustiili poolest tegin kõik, et tema jaoks olemas olla. Jooksin koos temaga, ta leidis mind tihtipeale just neil surnud play'del," rääkis Peterson.

Eestlane alustas hooaega hästi ning tegi neljandal mängunädalal oma parima esituse - püüdis seitse palli 94 jardiks, üks neist oli ka touchdown. Hooaja keskpaigaks oli mängujuhiga ka koostöö paranenud, kuid siis tabas viskajat vigastus. "Uus quarterback oli täiesti roheline. Otse keskkoolist ja mulle tundus, et ta ei julgenud keskele visata. Söötis väga välja, äärejoonele. Kui vaatasime treeneriga mänge järele, ta ütles, et ma oleks võinud 800-900 jardi püüda," rääkis Peterson, kes jookseb oma radu just väljaku keskel.

Sellegipoolest lõpetas eestlane hooaja 395 jardiga ning juco tasemel ei kogunud ükski teine tight end nii palju jarde. Peterson valiti soliidse hooajaga ülikooliliigas esinduskoosseisu.

Selline tunnustus äratas aga suuremates koolides huvi. "Ausalt öeldes kokku polegi lugenud, lõpus hakkaski pakkumisi tulema. Kümne juurde," vastas Peterson küsimusele, kui mitu kooli talle lõpliku pakkumise tegi. "Rääkisin paljude treeneritega, FCS-i (üks tase allpool - toim) treeneritega. Aga kui mul olid juba FBS-i pakkumised, siis ütlesin neile, et pole mõtet aega raisata," rääkis Peterson.

Karl Peterson Autor/allikas: Erakogu

Niisiis jäi lõplikule kaalukausile kaks pakkumist FBS-i ülikoolidelt - Troy ülikool ja Old Dominion. "Kui võrdlesin jalgpalli mõttes, olid mõlemad head valikud. Mõlemad koolid värbasid mind algkoosseisu," ütles ta.

Lõpuks võitis eestlase nõusoleku just Old Dominion ning nende suurepärane treeneritepink. Peatreener Ricky Rahne töötas aastaid võimsas Penn State'i ülikoolis ning tema juhendamisel on NFL-i pääsenud näiteks Pittsburgh Steelersi tight end Pat Freiermuth ning Cincinnati Bengalsi tight end Mike Gesicki.

"Eks värbamise käigus nad ütlevad kõike, mida ma tahan kuulda. Aga kõik, kellega rääkisin, ütlesid mulle, et mul on NFL-i potentsiaali. Rääkisin peatreeneriga ja ta ütles, et vaata mu ajalugu: see ei ole ainult jutt, mul on näidata sulle, mis mängijaid ma olen teinud," rääkis Peterson. "Kui tuled siia ja teed töö ära, siis oled järgmine mees NFL-is minu alt."

"Ma olen alati enesekindel oma oskustes ja eeldan parimat, teen selle nimel ka tööd. Aga kui ütlevad sellised mehed, kes on 30 aastat treenerid olnud ja saatnud mehi NFL-i," jätkas püüdja. "Ta lubab, et teeb minust NFL-i mehe - see on tohutu motivatsioon."

Petersoni eelkäijad tight end'i koha peal on teinud peatreener Rahne'i süsteemis suurepäraseid hooaegu ning eestlane on tuleval sügisel võistkonna algkoosseisus. "Nad tahavad minust teha väga suure osa rünnakust," ütles Peterson.

Eestlase sõnul on ta püüdjana juba selleks tasemeks valmis, kuid tight end'i töö ei ole ainult püüdmine ja touchdown'ide tähistamine. Jooksumängus on vaja suuri mehemürakaid blokeerida. "Ma olen enesekindel oma pallioskustes, aga Eestis mängisin ainult püüdjat ja hakkasin blokkima alles Saksamaal, kindlasti on kogemust vähem. Ütlesin treeneritele, et tahan palli püüda ja skoorida, aga armastan blokkimist ka," rääkis ta.

"Ja tean, et järgmisele tasemele minnes on see väga oluline punkt. Neil on programm juba seatud, väga suur töö tuleb minu blokkimisega. Jõuga pole probleemi, aga suur osa on tehnika. Aga ma olen juba tohutult arenenud, võrreldes Saksamaaga või esimesed kaks mängu NMMI-s," lisas ta. "Mulle öeldi, et kui tõstame blokkimise püüdmisega samale tasemele, olen NFL-i tiimide jaoks 20 korda väärtuslikum mängija."

Petersoni eesmärk on eelkõige edukas karjäär NCAA-s, aga särav NFL käib vestluse ajal korduvalt läbi. "Ma teen kõik töö ära, teen endast kõik võimaliku. Nüüd on mulle see võimalus antud," ütles ta. "Tulen hea hooaja pealt, olen esimesest aastast kohe algkoosseisus. Saan näidata sellel tasemel, kus NFL-i skaudid käivad vaatamas, milleks ma olen võimeline."

Old Dominioni hooajagraafik pole veel täielikult avaldatud, kuid hooaeg algab võõrsil Indiana vastu. Kolmandal mängunädalal, 13. septembril jookseb Peterson väljakule Virginia Techi kodustaadionil, mis on USA üks valjemaid.

"Naljakas. Kui olin noorem, siis nägin videot Virginia Techist, kui nad Metallica saatel platsile jooksevad. Vaatasin seda ja mõtlesin, et tahaks ühel päeval sellest tunnelist välja joosta. See tundus võimatu, aga paar aastat tööd ja ma mängin Virginia Techi staadionil," sõnas Peterson, kes alustab hooaega 30. augustil.